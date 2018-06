Fotoserie Lexus NX onderscheiden

26 juni 2018 | De Lexus NX 300h F SPORT Line speelt een prominente rol in een winnende fotoserie van fotograaf Edo Kars. De serie foto's behaalde onlangs de eerste plaats in de categorie Advertising tijdens de jaarlijkse 'Prix de la Photographie, Paris' (Px3).

De Px3 fotocompetitie bestaat uit zes hoofdcategorieën: Advertising, Book, Fine Art, Nature, Portraiture en Press/Editorial. Elke categorie bestaat uit meerdere deelcategorieën. De winnende fotoserie van Edo Kars uit Amsterdam valt binnen Advertising onder de deelcategorie Automotive.

"Ik ben heel trots dat deze Lexus fotoserie in de categorie Advertising de Paris Photo Prize gewonnen heeft; dat is voor een serie in de deelcategorie Automotive namelijk uniek", vertelt fotograaf Edo Kars die bewust voor Lexus koos als onderwerp van zijn fotoserie. "Toen ik door mijn agentschap in Amerika gevraagd werd een 'road story' te schieten, wist ik meteen dat ik dat met een witte Lexus wilde doen."

Edo Kars heeft al diverse awards gewonnen, maar niet eerder de Px3 award. De fotoserie was eerder gepubliceerd in Lürzers Archive '200 Best Ad Photographers Worldwide 2018-2019'. Edo: "We zochten een vernieuwende stijl, zowel in compositie als in kleur. Ik ben dan ook heel blij dat juist deze serie nu internationale erkenning heeft gekregen."

De NX 300h is Lexus' luxe en compacte crossover met Lexus Hybrid Drive, een 2,5-liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 145 kW (197 pk). De NX 300h rijdt onder bepaalde omstandigheden elektrisch en laadt zichzelf op zonder tussenkomst van een stekker. De prijzen beginnen bij 54.995 euro.