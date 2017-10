Lexus toont LS+ Concept op Tokyo Motorshow 2017

Lexus LS+ Concept

25 oktober 2017 | Lexus onthult de LS+ Concept, een hypermoderne variant van zijn luxury limousine LS die voorzien is van nieuwe technologie en in staat is autonoom te rijden. De LS+ Concept laat de mogelijkheden van de LS zien en levert een bijdrage aan veiliger verkeerssituaties. Lexus heeft zich voorgenomen in 2020 een autonoom rijdende auto op de markt te brengen.

Het design van de Lexus LS+ Concept is gebaseerd op Lexus' designfilosofie 'L-finesse' en bevat verwijzingen naar toekomstige Lexus modellen. Een voorbeeld is de nog gedurfder versie van Lexus' bekende 'spindle grille', een dapper designstatement dat bovendien een betere koeling en stroomlijn oplevert. Ook onder meer de koplampen met deels lasertechnologie en de camera's in plaats van buitenspiegels zijn verwijzingen naar toekomstige Lexus modellen. Lexus streeft met de ontwikkeling van autonoom rijdende auto's naar een situatie waarin iedereen kan genieten van een veilige autorit en het rijplezier dat deze biedt. Meer specifiek maakt Lexus autonoom rijden op snelwegen mogelijk door toepassing van Lexus' 'Highway Teammate', geavanceerde technologie waarmee de LS+ Concept ook is uitgerust. Een Lexus met 'Highway Teammate' kan zelfstandig in- en uitvoegen, van rijbaan wisselen en een consistente afstand tot zijn voorligger vasthouden. De Lexus LS+ Concept kan communiceren met een datacenter zodat de software die autonoom rijden mogelijk maakt altijd up-to-date is. Ook kunnen nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden. Tegelijkertijd maakt de Artificial Intelligence (AI)-technologie slim gebruik van big data, inclusief informatie over de weg en de omgeving, om op die manier een hoog niveau van autonoom rijden zeker te stellen. De Lexus LS+ Concept beleeft zijn werelddebuut op de Tokyo Motor Show 2017 die vanaf 28 oktober tot en met 5 november 2017 voor het publiek geopend is.