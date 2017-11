Lexus NX

Lexus NX ondergaat facelift

9 november 2017 | De Lexus NX heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2017. De in 2014 gepresenteerde Lexus NX is momenteel goed voor 30% van de Europese Lexus verkopen. De nieuwste generatie beleefde zijn Europese debuut in september 2017 op de IAA, de internationale autoshow van Frankfurt. De verbeteringen behelzen ex- en interieur, (actieve) veiligheid, uitrusting en rijeigenschappen. De aandrijflijn is ongewijzigd gebleven.