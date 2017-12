Lexus introduceert 450hL

30 november 2017 | De Lexus RX 450h is vanaf het tweede kwartaal van 2018 leverbaar met zeven zitplaatsen. Deze zogenaamde RX 450hL is voorzien van een derde zitrij die net zoveel comfort en luxe belooft als de andere zitplaatsen. De nieuwe Lexus RX 450hL is vanaf het tweede kwartaal van 2018 leverbaar bij de Lexus dealer. Standaard zijn onder meer de actieve veiligheidssystemen van Lexus Safety System +, 20-inch lichtmetalen velgen en tien airbags waaronder twee knieairbags en gordijnairbags voor de derde zitrij.

De Lexus RX 450hL is 110 millimeter langer dan de reguliere RX 450h. De extra ruimte die hierdoor ontstaat, komt volledig ten goede aan de passagiers op de derde zitrij en de bagageruimte. Door de steiler geplaatste achterruit, is de hoofdruimte op de achterste zitrij toegenomen en nam de bagageruimte achter de derde zitrij toe. En doordat de tweede zitrij iets hoger gepositioneerd is, hebben de inzittenden helemaal achterin meer ruimte voor hun voeten. De derde zitrij is toegankelijk door aan een hendel te trekken; hierdoor schuift de tweede zitrij naar voren.

De achterste zitrij is in twee ongelijke delen (60/40) en elektrisch neer te klappen. Als resultaat ontstaat een volledig vlakke laadvloer. De inzittenden achterin ervaren dezelfde luxe als de degenen die voorin zitten. Ze zitten op standaard lederen bekleding en beschikken over een separate bediening van de airconditioning en eigen ventilatieroosters en bekerhouders. Voor extra gebruiksgemak is de luxe SUV leverbaar met een elektrisch bedienbare achterklep; door simpelweg de hand bij het Lexus embleem te houden, opent hij.

De Lexus RX 450hL is uitgerust met een aandrijflijn die een 3,5-liter V6-benzinemotor combineert met twee elektromotoren. Het gecombineerde vermogen bedraagt 230 kW/313 pk. De RX 450hL rijdt onder ideale omstandigheden volledig elektrisch. Het opladen van de accu doet de auto zelf, bijvoorbeeld tijdens remmen. Doordat een elektromotor de achterwielen aandrijft, beschikt de RX 450hL over All Wheel Drive en ervaart de bestuurder extra grip.