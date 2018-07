Autotest | In Japan is perfectie de norm, daarna is er ruimte voor verbetering. Een inmiddels klassiek schoolvoorbeeld van die denkwijze is de Lexus LS. In de regel biedt dit topmodel van het chique Japanse merk de laatste stand van de techniek, de fijnste materialen en maximaal comfort. De LS geeft zelfs een goed beeld van de toekomstige modellen van Lexus. Welke lekkernijen heeft de vijfde generatie van de Lexus LS te bieden?

Wie die laatste vraag stelt aan een vertegenwoordiger van Lexus wordt getrakteerd op een lesje Japans voor beginners. Waar andere merken de Engelse taal gebruiken om een boodschap interessant te laten klinken, kiest Lexus voor het Japans. Vrees niet, het zijn slechts twee woorden: "omotenashi" en "takumi".

Het eerste betekent "gastvrijheid" en wat dat betekent wordt duidelijk bij het instappen. Het valt op dat de auto nogal hoog op de poten staat en dat blijkt een reden te hebben. Dankzij luchtvering kan de LS de rijhoogte varieren en om de instap makkelijk te maken staat het onderstel in de hoogste stand bij het instappen. Tegelijkertijd gaat het stuurwiel naar voren, gaat de stoel naar achteren, wordt de wang van de stoel platgelegd en trekt zelfs de gorderhouder zich terug om het plaatsnemen in de LS zo makkelijk mogelijk te maken.

Om de zit vervolgens zo comfortabel mogelijk te maken, zijn de voorstoelen in 28 richtingen verstelbaar. Heel handig: als de passagier het instellen te lastig vindt, kan de chauffeur dat ook doen vanaf zijn kant. Ditzelfde mechanisme zal in de praktijk vooral worden gebruikt om de bijrijdersstoel helemaal naar voren te schuiven, zodat rechts achterin maximale beenruimte beschikbaar komt.

Uitrusting

Aan de buitenkant van de auto valt al op dat de grille en zelfs de velgen geen strakke lijnen hebben, maar golvende, bijna organische vormen. Dat thema komt terug in het dashboard, waar die lijnen samen met natuurlijke materialen voor een warme sfeer zorgen. Optioneel kan de LS worden voorzien van deurpanelen van handgeblazen "kiriko" glas en handgemaakt vouwwerk ("origami"). Dit wordt gedaan door traditionele ambachtslieden, ook wel bekend als "takumi" (het tweede woord van het lesje Japans voor beginners). Het zijn deze zaken waarmee de Lexus LS zich nadrukkelijk onderscheidt van de Europese concurrentie, die steevast voor een strak en zakelijk interieur kiest.

En terwijl de Europese concurrenten worden geleverd met de keuze uit een standaard wielbasis en een lange wielbasis, biedt Lexus die opties niet. De Lexus LS is er met één wielbasis en die laat zich vergelijken met de lange wielbasis van de tegenstrevers. Desondanks is de ruimte voorin niet meer dan voldoende, met name omdat lange bestuurders net niet met het hoofd tegen het dak zitten.

De ruimte achterin is uiteraard prima, maar alleen wanneer de bijrijdersstoel naar voren wordt geschoven is er rechts achterin ruimte om onderuit te zitten met de benen over elkaar. Met name achterin verwent de LS met de eerder genoemde Japanse gastvrijheid en het vakmanschap. Dat begint met gebruikelijke zaken zoals een eigen klimaatcontrole-systeem achterin (dat helaas zo luid is dat het voorin hoorbaar is), stoelverwarming, stoelkoeling en een massagefunctie. Die laatste functie gaat verder dan gebruikelijk door de elementen van de stoelverwarming in te zetten en zo het effect van een "Shiatsu-massage" met hete stenen ontstaat. De verwennerij gaat verder met een topklasse audio- en videosysteem, waarmee de LS bioscoop op wielen wordt. Net als bij iedere andere Lexus is Mark Levison de leverancier van het audiosysteem. De klank is daarom krachtig, helder en realistisch.

Chauffeur

Om in alle rust en veiligheid zijn werk te kunnen doen, beschikt de chauffeur over alle gangbare luxe en veiligheidssystemen. Echter, terwijl de LS voorheen voorop liep met geavanceerde techniek, behoort de nieuwe generatie slechts tot de middenmoot. Dat geldt vooral voor het infotainment-systeem voorin, dat ronduit onhandig is te bedienen met een "muis" (Lexus weigert pertinent om een touch-screen te monteren). Deze is al lastig te gebruiken in een stilstaande auto, maar is bijna onmogelijk te besturen in een rijdende auto. Daarbij heeft de LS geen Internet-verbinding, waardoor het niet mogelijk is om te navigeren op basis van de omschrijving van een bestemming (i.e. bedrijfsnaam), de auto niet beschikt over het laatste kaartmateriaal en er geen satellietbeelden beschikbaar zijn om het navigeren makkelijker te maken.

Ook haast ouderwets is de afhankelijkheid van het TMC-systeem van de FM-radio voor verkeersinformatie, terwijl de concurrenten die inmiddels "live" van Internet halen. Als compensatie voor dit alles had Lexus ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto kunnen aanbieden, maar ook dat is niet beschikbaar. Om aan te geven hoe conservatief Lexus is: zelfs dit nieuwste model is voorzien van een CD-speler en die heeft de redactie al jaren niet meer gezien in testauto's!

Ook als het gaat om semi-zelfrijdende functies was Lexus ooit koploper, maar met de nieuwe LS toont Lexus zich juist van zijn conservatieve kant. De LS kan automatisch afstand houden, remmen voor gevaar en assisteren bij sturen, maar dit is puur gebaseerd op sensoren. De LS gebruikt geen informatie van het navigatiesysteem om het verloop van de route te voorspellen en maakt al helemaal geen gebruik van kunstmatige intelligentie om de verkeerssituatie te begrijpen. Het resultaat is, dat de LS zo voorzichtig rijdt dat de bestuurder regelmatig moet ingrijpen om het verkeer niet op te houden. Omdat de LS niet "weet" wat er gaat komen, kan de auto onbedoeld rechts inhalen of veel te hard op een scherpe bocht af rijden.

Lexus geeft aan achter de schermen met geavanceerde functies voor zelfrijdende auto's bezig te zijn, maar omdat de Japanse fabrikant alleen genoegen neemt met perfectie levert het nog niets uit. En omdat de LS geen Internet-verbinding heeft, is het niet mogelijk deze functies stap voor stap in te voeren en middels updates gaandeweg te verfijnen.

„De nieuwe Lexus LS is niet zozeer een opvolger, maar meer een variant op de voorgaande generaties“

Hybride

Ook als het gaat om de aandrijflijn was Lexus ooit koploper. De vorige generatie van de Lexus LS was uniek met de hybride aandrijving, waardoor de auto meer comfort bood dan de concurrentie en dankzij belastingvoordeel ook nog eens voordeliger was. Inmiddels bieden alle tegenstrevers ook hybride-motoren en Lexus heeft de voorsprong van destijds niet gebruikt om de sprong te maken naar volledig elektrische aandrijving of een brandstofcel ("waterstof"). Ook hier geldt dat de Japanse fabrikant alleen producten wil leveren die absoluut perfect zijn en dus is de LS voorzien van een sterk verfijnde hybride-aandrijving. Deze is niet sterker, maar wel sneller en zuiniger dan de vorige.

Heel bijzonder is dat de nieuwe hybride-motor wordt gecombineerd met twee versnellingsbakken, die samen tien versnellingen bieden. Hiermee kan heel comfortabel, maar indien gewenst ook uiterst sportief worden gereden. Let op die laatste term: er is een verschil tussen snel en sportief. Dankzij de twee versnellingsbakken kan de chauffeur kiezen voor snel en toch comfortabel, maar net zo makkelijk voor snel en opwindend. Daarbij is het belangrijk dat de chauffeur duidelijk aangeeft wat de bedoeling is. Wanneer kortstondig volgas wordt gegeven en dan niet wordt doorgezet, wordt de elektronica "zenuwachtig" en blijft de LS lang rijden met een onnodig hoog toerental. Wanneer nadrukkelijk kalm wordt gereden in de comfortabele modus, zorgen de benzinemotor en de elektromotor samen voor maximaal comfort bij een relatief laag verbruik (testverbruik: 8.7 liter per 100 km).

Rijplezier

In de sportieve stand en met een sportieve rijstijl, kan de LS een ronduit agressieve kant tonen en sprint deze limousine vanuit stilstand in slechts 5.5 seconden naar 100 km/u. Lexus biedt deze mogelijkheid omdat de auto niet altijd door een chauffeur wordt gereden, en wanneer de eigenaar het stuurwiel zelf ter hand neemt moet de LS ook het nodige rijplezier bieden. Dat is ook waarom is gekozen voor een spectaculair motorgeluid (dat helaas niet minder wordt in de comfortabele modus).

De rijervaring wordt intenser gemaakt door de relatief lage zit, terwijl het onderstel zo is afgestemd dat de auto kleiner en dynamischer voelt dan hij eigenlijk is. Dat verklaart ook waarom het dashboard om de bestuurder heen is gebouwd met relatief kleine klokken en kleine beeldschermen om een zekere mate van geborgenheid te voelen. Het is ook waardoor deze vijfde LS de eerste is die ook leverbaar is als coupé: de Lexus LC.

Conclusie

De nieuwe Lexus LS is niet zozeer een opvolger, maar meer een variant op de voorgaande generaties. Niet langer wordt de Lexus LS gekenmerkt door vooruitstrevende techniek. In plaats daarvan gaat de auto slechts met zijn tijd mee, terwijl de LS op sommige punten zelfs ronduit conservatief is. De nieuwe LS zet vooral in op de presentatie en gastvrijheid, zoals alleen Japanners dat kunnen.

Of dit een goede of slechte ontwikkeling is, hangt af van de gebruiker. De chauffeur heeft minder baat bij de nieuwe insteek. De LS rijdt goed, maar staat niet langer op eenzame hoogte omdat andere merken een inhaalslag hebben gemaakt terwijl Lexus slechts bestaande technieken heeft doorontwikkeld.

Voor wie zich laat rijden, is de nieuwe insteek juist geweldig nieuws. Bij een limousine gaat het om luxe en verwennerij en dat is in overvloed aanwezig. Bovendien zorgt de Japanse stijl met warme materialen en organische vormen ervoor dat Lexus zich nadrukkelijk onderscheidt van de Europese concurrenten. Het doel van de makers van de LS was om zoveel comfort te bieden, dat de inzittenden beginnen met ontspannen zodra ze in de auto stappen en nog voor thuiskomst geheel zijn uitgerust. Daarin slaagt de nieuwe Lexus LS met vlag en wimpel.