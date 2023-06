Luxe voor beginners

Bij het ontwikkelen van een nieuwe auto zoeken fabrikanten altijd naar een balans tussen de prijs en het geboden product. Bij Lexus betekende dat tot nu toe altijd dat er weinig beperkingen werken gesteld aan de kwaliteit, ruimte of techniek omdat de klant er graag voor wilde betalen. Bij de LBX ligt dat voor het eerst anders! De LBX moet alle luxe en exclusiviteit van Lexus bieden, maar in een compactere verpakking en tegen een lagere prijs.

Exclusiviteit: Vormgeving

Daarom is de LBX veruit het kleinste model dat Lexus ooit heeft aangeboden. De LBX is 419 cm lang en dat is vergelijkbaar met een Opel Mokka, Audi Q2, Renault Captur en de Toyota Yaris Cross. De Lexus LBX is technisch gebaseerd op die laatste. Echter, het platform van de Yaris Cross is voor de Lexus LBX verlengd en verbreed waardoor ook geen centimeter plaatwerk hetzelfde is.

De LBX is vormgegeven in de stijl van de grootste SUV van Lexus: de RX. Net als de RX heeft de LBX een grille die naadloos overloopt in de rest van het plaatwerk. Door de koplampen boven de grille te plaatsen heeft de auto een stoere uitstraling. Dankzij de optische verbinding tussen de koplampen lijkt de LBX breder dan hij eigenlijk is. Tenslotte zorgen een lage neus en een nadrukkelijke schouderlijn voor een dynamische uitstraling.

Luxe: ruimte en techniek

Wat de LBX exclusief maakt zijn de vele mogelijkheden om de auto naar eigen wens samen te stellen. Dat geldt voor het exterieur en het interieur, waar dezelfde materialen worden gebruikt als in de grotere modellen van Lexus. Door te kiezen uit diverse thema's wordt eerst de sfeer in de cabine bepaald (luxueus, modieus, sportief) waarna de koper de details zelf kan invullen om tot een unieke auto te komen. Op deze manier wil Lexus, ondanks de grotere productieaantallen, een vorm van exclusiviteit behouden.

„Op het gebied van vormgeving, aankleding en uitrusting heeft de LBX alle kwaliteiten van de grote modellen van Lexus“

Waar de LBX een hele stap verder gaat dan andere kleine auto's is met de uitrusting. Veel van de luxe en veiligheidsvoorzieningen van de grotere modellen van Lexus zijn ook beschikbaar op de kleine LBX. Zelfs het fameuze audiosysteem van specialist Mark Levinson is beschikbaar op de LBX. In de fotostudio is dit beluisterd en de klank is vrijwel even rijk, helder en muzikaal als die in de andere modellen van Lexus!

In de diverse auto's die voor deze eerste kennismaking zijn gebruikt weet de LBX inderdaad te overtuigen als premium product. Echter er komen tegelijkertijd twee andere zaken naar voren. Allereerst dankt de LBX zijn karakter geheel aan de aankleding en wanneer wordt gekozen voor een standaard uitvoering of een basiskleur valt die exclusiviteit juist helemaal weg. Eigenlijk is het vreemd dat de kleuren grijs en zilver op de prijslijst staan. In het "orange copper" is de uitstraling juist nog sterker dan in het rood of blauw.

Daarnaast kan de LBX niet verhullen dat het een kleine auto is. Hoe fraai het interieur ook is vormgegeven, de grootsheid van een traditionele Lexus ontbreekt. Sterker nog: met twee forse volwassenen voorin is de ruimte achterin minimaal. Een goedmakertje: de kwaliteit van de stoelen (en de zithouding!) is juist weer bovengemiddeld voor een compacte auto.

Hybride

Het platform waarop de LBX is gebouwd, is geschikt voor volledig elektrische aandrijving en voor West Europa zou dat veruit de meest logische aandrijvingsvorm zijn. Echter, wereldwijd is de vraag naar standaard hybrides nog steeds het grootst en daarom is de LBX alleen beschikbaar met hybride aandrijving. Deze aandrijflijn is in de basis gelijk aan die van de Toyota Yaris Cross. Echter, de benzinemotor is voorzien van balansassen en een andere ophanging om trillingen beter tegen te gaan. De batterij heeft een grotere capaciteit en de elektromotor is sterker. Op die manier kan meer energie worden teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen, terwijl de elektromotor vaker en meer daadkrachtig kan assisteren wanneer nodig.

Op papier levert dit een alerter karakter op en is de LBX bovendien sneller dan de Toyota Yaris. Al deze aanpassingen waren op de Toyota niet mogelijk vanwege de prijs.

Weggedrag

Ook het onderstel is uniek voor de LBX en zou de auto het sportief comfortabele karakter van een Lexus moeten geven. Let op dat de LBX leverbaar wordt met twee- en vierwielaandrijving, waarbij ook de wielophanging iets verschilt. Hoe de LBX daadwerkelijk rijdt moet eind 2023 blijken. Dan zal de productie worden gestart (de getoonde auto's zijn prototypes) en zullen de eerste exemplaren beschikbaar zijn voor proefritten.

Conclusie

Lexus maakt een opmerkelijke stap door niet de zoveelste grote auto te introduceren, maar door te kiezen voor een model in het één-na kleinste segment van de markt. Daar heeft Lexus niet de ruimte en de budgetten waarmee het gewoonlijk werkt. En dus is de vraag: is de LBX een volwaardige Lexus?

Op basis van interviews met de ontwikkelaars en proefzitten in een fotostudio is het eerste antwoord: ja, grotendeels wel. Op het gebied van vormgeving, aankleding en uitrusting heeft de LBX alle kwaliteiten van de grote modellen van Lexus. Binnen de beperkingen van een kleine motor en een korte wielbasis heeft Lexus bovendien veel gedaan om toch de verfijning te bieden die kenmerkend is voor het merk.

Toch zijn sommige zaken niet te veranderen. Met de relatief lage prijs komt het merk Lexus binnen het bereik van een grotere groep kopers en gaat ontegenzeglijk iets van de exclusiviteit verloren. Daarbij zorgen de fysieke en financiële beperkingen dat de LBX niet de grootsheid en overdaad biedt van een conventionele Lexus. Kortom: de Lexus LBX is luxe voor beginners.