Autotest | Range Rover zag een kans. De Range Rover Evoque heeft dankzij de uitgesproken vormgeving de harten van vele autokopers veroverd. Zelfs zij die geen terreinauto zochten, lieten zich toch verleiden door de ruimte en het lijnenspel van de Evoque. Voor wie op zoek is naar nog meer luxe, nog meer ruimte en nog meer schoonheid is er nu een nieuwe kanshebber: maak kennis met de Range Rover Velar.

Range Rover noemt de Velar een compact model. Hoe compact de Velar is, is echter relatief. Geparkeerd naast een Range Rover is de Velar inderdaad bescheiden van proportie. Maar naast een willekeurige andere auto is de Velar een gigant die overal uitsteekt. Bovendien is de Velar zo breed dat zelfs op een ruim bemeten parkeervak in- en uitstappen een uitdaging kan zijn.

Vormgeving

De Velar lijkt echter kleiner dan hij daadwerkelijk is dankzij het uitgekiende lijnenspel. De uitgestrekte lijnen maken het silhouet lang, laag en gedrongen. Terwijl de meeste SUV's (Sports Utility Vehicles) vooral imposant zijn, kiest de Velar voor charme en dynamiek. Dat gevoel wordt nog eens versterkt bij de testauto. Het dak en de onderbumpers zijn uitgevoerd in het zwart ("black pack"), waardoor oppervlakken kleiner lijken en de auto een nog beschaafdere uitstraling krijgt.

Wie plaatsneemt in de Velar wordt welhaast overrompeld door schoonheid. De kleuren, de layout en de gebruikte materialen zijn in perfecte harmonie en maken de Velar alleen daarom al tot een bijzondere auto. Daarbij is de zit in de Velar anders dan anders. De Velar is minder hoog dan andere SUV's en dat is duidelijk merkbaar in de zitpositie. De bestuurder kijkt wel uit over een grote motorkap, maar heeft desondanks geen machtig "SUV gevoel".

Puur rationeel gezien biedt de Velar zowel voor- als achterin de ruimte die mag worden verwacht van een auto als deze, maar niet meer dan dat.

Uitrusting

Wanneer de motor niet draait, zijn alle knoppen en beeldschermen zwart. Met een druk op de startknop (verborgen achter de rand van het stuurwiel) komt het dashboard tot leven. Achter iedere knop zit een ragfijn beeldschermpje waardoor duidelijk wordt waartoe de knop dient of hoe een functie is ingesteld.

Het doet allemaal sterk denken aan de "Virtual Cockpit" van Audi, maar Range Rover voert het concept een stuk beter uit. Zo kan het beeldscherm achter het stuurwiel volledig worden gebruikt om de kaart van het navigatiesysteem te tonen; de snelheid is immers af te lezen van de head-up display (iets wat Audi tot nu toe niet aandurft).

Toch is de bediening, hoe oogstrelend ook, niet ideaal. De elektronica reageert vaak storend traag op commando's. Daarbij is de menu-structuur wel logisch, maar absoluut niet intuïtief. Het had bovendien allemaal een stuk eenvoudiger gekund (drie beeldschermen is te veel van het goede), maar dan was het lang niet zo mooi geweest.

De Velar is te voorzien van alle moderne luxe- en veiligheidssystemen, maar zoals bij veel luxemerken moet daar stevig voor worden bijbetaald. De testauto kost inclusief opties ruim een ton, maar desondanks ontbreken radar-gestuurde cruise-control of andere functies voor semi-autonoom rijden. Standaard aanwezig op iedere Velar is het Meridian-audiosysteem, dat iedere rit veraangenaamt met een glasheldere klank.

Motoren

De Velar is de laatste Range Rover die leverbaar is met alleen benzine- en dieselmotoren. Vanaf 2020 heeft iedere Land Rover of Ranger Rover een elektrische motor, hybride motor of iets daar tussenin.