Range Rover viert 50 jarig bestaan

19 maart 2020 | Land Rover viert het gouden jubileum van de Range Rover met een groot, ijskoud kunstwerk op de testfaciliteit in Arjeplog, vlakbij de poolcirkel in Zweden. Het 260 meter brede kunstwerk vult het midden van de ronde testbaan, waar alle toekomstige Land Rover-modellen tot het uiterste worden getest tijdens de ontwikkeling.

De testfaciliteit van Land Rover maakt gebruik van een bevroren meer om zo de perfecte omstandigheden te bieden voor de engineers om de nieuwe modellen te testen en beoordelen. De sneeuwkunstenaar Simon Beck maakte het 53 m2 grote jubileumlogo door meer dan 45.000 stappen te zetten in het met poedersneeuw bedekte deel binnen de cirkel. Hij werd hierbij vergezeld door de vier nieuwste Range Rover SV-modellen.

Sinds 2014 zijn de experts van Special Vehicle Operations verantwoordelijk voor het ontwerpen en produceren van de snelste, exclusiefste en meest luxueuze Range Rover-modellen in de 50-jarige geschiedenis van de luxueuze SUV. De verbeteringen op het gebied van luxe, prestaties en capaciteiten vertegenwoordigen het beste van Range Rover.

Arjeplog is ook de thuisbasis van de Jaguar Land Rover Ice Academy. Daar kunnen klanten de sensatie van dynamisch rijden op ijs ervaren, onder zorgvuldige begeleiding van topklasse experts. Wereldkampioen zwaargewicht boksen Anthony Joshua ervaarde de extreme omstandigheden als onderdeel van de jubileumviering. Hij leerde de kunst van autorijden in de winter onder het professionele toezicht van de Academy-instructeurs.

In juni viert de Range Rover-familie zijn vijftig jarig bestaan. In die maand in 1970 werd de tweedeurs Range Rover geïntroduceerd. Sindsdien is het aanbod uitgebreid met de Range Rover Sport, Range Rover Evoque en Range Rover Velar. De originele Range Rover was een vierwielaangedreven SUV die ABS, elektronische Traction Control en Automatic Electronic Air Suspension introduceerde. Met de Range Rover uit 2012 debuteerde de aluminium carrosseriestructuur voor grote SUV's. In 2015 was de Range Rover de eerste auto met Land Rovers innovatieve All-Terrain Progress Control, nu leverbaar voor alle Land Rover-modellen.

Het team van ingenieurs en ontwerpers bij Land Rover SV pasten hun expertise toe op een opeenvolging van Range Rover-modellen. Vier daarvan waren in Arjeplog voor Joshua beschikbaar om in te rijden. Hij leerde daarmee de spekgladde, ronde testbaan met een diameter van 260 meter te voltooien en de verschillende ijscircuits te bedwingen die op het bevroren meer zijn uitgezet. De vier modellen waren de:

Range Rover SVAutobiography: de Long Wheelbase is voorzien van Executive Seats in vliegtuigstijl en elektrisch sluitende achterportieren. Tot de motorvarianten behoort ook een plug-in hybride aandrijflijn.

Range Rover SVAutobiography Dynamic: de Range Rover SVAutobiography Dynamic met standaard wielbasis combineert extra verfijning in het interieur met een 415 kW (565 pk) sterke Supercharged V8-motor.

Range Rover Sport SVR: het bestverkochte SV-model tot nu toe en tevens de snelste en meest dynamische Range Rover ooit wordt aangedreven door een 423 kW (575 pk) sterke krachtbron, waarmee de Range Rover Sport SVR in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert en een topsnelheid van 283 km/u bereikt.

Range Rover Velar SVA Dynamic: de 'World Car Design of the Year 2018' is opnieuw ontworpen voor meer comfort, prestaties en moeiteloze 'grand touring'.

