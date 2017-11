Range Rover

Range Rover toont vernieuwde SVAutobiography

29 november 2017 | Land Rover toont de vernieuwde Range Rover SVAutobiography tijdens de Los Angeles Auto Show (1 t/m 10 december 2017). De Land Rover Range Rover SVAutobiography is verkrijgbaar met een standaard of verlengde wielbasis. In de motorenrange is de nieuwe, geavanceerde plug-inhybride (benzine-elektrisch) aandrijflijn P400e opgenomen met een elektrische range van tot 51 kilometer. Behalve de bestaande TDV6 en SDV8 dieselmotoren kan er ook gekozen worden voor de opgewaardeerde V8 Supercharged benzinemotor met (415 kW) 565 pk.