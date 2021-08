Range Rover tijdelijk als Ultimate Edition

24 augustus 2021 | Land Rover Special Vehicle Operations introduceert een speciale uitvoering van de Range Rover Sport SVR. De zogenaamde Ultimate Edition is voor het eerst leverbaar in nieuwe solid-kleuren waarin bijzonder fijne glasdeeltjes zijn verwerkt. In combinatie met het Narvik Black dak en het door het personalisatieteam van SV Bespoke afgewerkte interieur maken de speciale kleuren de Range Rover Sport SVR Ultimate Edition extra opvallend. De Range Rover Sport SVR Ultimate Edition, voorzien van de 5.0 liter V8 Supercharged-benzinemotor met 423 kW (575 pk), is de snelste en krachtigste auto in het Land Rover programma.

De Range Rover Sport SVR Ultimate Edition is leverbaar in drie geheel met de hand afgewerkte lakkleuren. De nieuwe kleuren Maya Blue Gloss en Marl Grey Gloss zijn exclusief voorbehouden aan deze Ultimate edition. Zeer fijne en sterk reflecterende glasdeeltjes in de effen blauwe en grijze solid-lak zorgen voor een intense schittering, als in een heldere sterrenhemel. De derde lakkleur, het diep-donkere Ligurian Black Satin, geeft de auto een 'stealth'-uitstraling. Bij elke lakkleur is het dak van de Range Rover Sport SVR Ultimate Edition afgewerkt in het contrasterende Narvik Black.

Dat ook details niet ontsnappen aan de aandacht die het SV Bespoke-team aan de auto besteedt, komt tot uiting in het gerasterde zwarte Range Rover woordmerk op de motorkap en achterklep. Daarvan zijn de randen uitgevoerd in contrasterend Fuji White. Die kleur komt ook terug op de ventilatieopeningen in de voorspatborden.

De motorkap met ventilatielouvres, gemaakt van Carbon Fibre en uitgevoerd in carrosseriekleur, de gesmede lichtmetalen 22-inch 5-Split Spoke lichtmetalen velgen in Gloss Black en de zwarte remklauwen versterken de uitstraling van de Ultimate Edition. Het dak, de buitenspiegelkappen, de grille, de luchtinlaten in het front en de afwerkingsdetails op de voorspatborden en de achterklep zijn uitgevoerd in Narvik Black.

De Range Rover Sport SVR is de snelste, krachtigste en meest dynamische Land Rover tot nu toe. De huidige, tweede generatie van het model wordt aangedreven door een 423 kW (575 pk) sterke versie van de 5.0 liter V8 Supercharged-benzinemotor. Die levert 700 Nm trekkracht, voldoende om deze Ultimate Edition vanuit stilstand in 4,5 seconden naar 100 km/h te versnellen. De topsnelheid bedraagt 283 km/h.

Het werk van het SV Bespoke-team is ook te zien in het interieur, dat is voorzien van speciaal voor deze versie gecreлerde, verchroomde SV Bespoke-badges op de B-stijlen, zwart geanodiseerdemetalen schakelpeddels en verlichte dorpellijsten met het opschrift 'Ultimate Edition'. Het interieur afgewerkt in Ebony en Cirrus is aangekleed met lichtgewicht Performance-stoelen voorzienvan het SVR-logo in reliлf en bekleed met Ebony Windsor-leder en contrasterend Suedecloth.

De nieuwe Range Rover Sport SVR Ultimate Edition maakt van 1 t/m 5 september a.s. zijn publieksdebuut tijdens Salon Prive, op het terrein van Blenheim Palace in Woodstock (Verenigd Koninkrijk), op de stand van Special Vehicle Operations. Bestellen kan vanaf 24 augustus 2021.

