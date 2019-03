Range Rover Sentinel vernieuwd

4 maart 2019 | Land Rover Special Vehicle Operations introduceert een nieuwe versie van de Range Rover Sentinel. De gepantserde uitvoering van de SUV belooft meer vermogen en raffinement, uitstekende terreincapaciteiten en de beste beveiliging voor inzittenden. Land Rover presenteert de vernieuwde Range Rover Sentinel op de Home Office Security and Policing-show, die van 5 tot en met 7 maart 2019 plaatsvindt in Farnborough, Groot-Brittanniƫ.

De 280 kW (380 pk) sterke 5.0 Supercharged V8-benzinemotor levert 29 kW (40 pk) extra vermogen ten opzichte van de V6-benzinemotor die hij vervangt. Daarmee levert ook de gepantserde Sentinel de gebruikelijke Range Rover-prestaties op elk terrein. Ondanks dat de Sentinel van meer dan een ton gewicht aan bepantsering is voorzien, accelereert de SUV vanuit stilstand in 10,4 seconden naar 100 km/uur. De topsnelheid is gelimiteerd tot 193 km/uur.

De Range Rover Sentinel is ontworpen en ontwikkeld door Land Rover Special Vehicle Operations en wordt geproduceerd in het SV Technical Centre in Warwickshire, Groot-Brittannië. De gepantserde Range Rover biedt ongeëvenaarde bescherming aan inzittenden in combinatie met comfort van wereldklasse. De kern van de beveiliging wordt gevormd door de veiligheidscel die geconstrueerd is volgens stringente normen en in overeenstemming met alle certificeringsnormen op ballistisch en explosiegebied (volgens de normen VPAM BRV 2009 VR8, ERV 2010, PAS 300 en STANAG 4569.). De gepantserde carrosserie is berekend op aanslagen met moderne, onconventionele wapens en geïmproviseerde fragmentatie-explosieven (IED).

Michael van der Sande, Managing Director, Land Rover Special Vehicle Operations, zegt: "De Range Rover Sentinel biedt uitzonderlijk goede bescherming en de veiligheid die onze vip-klanten vereisen, zonder dat het ten koste gaat van het comfort en de superieure verfijning van de nieuwste Range Rover. De montage van de nog krachtigere 5,0-liter Supercharged V8-motor en het nieuw vormgegeven interieur zorgen voor nog betere prestaties en dito bescherming van inzittenden."

Het onderstel, de wielophanging en de elektronische stabiliteitssystemen zijn geoptimaliseerd om de rijdynamiek van de Range Rover op verharde wegen te behouden, terwijl de Sentinel ook in het terrein voor een dergelijke gepantserde auto ongekende terreinvaardigheid demonstreert. Hij is volgens de makers in staat om door diep water en over uitdagend terrein te rijden. De speciale wielen zijn voorzien van een systeem zodat de auto met een kapotte band nog maximaal 50 km kan doorrijden met een snelheid van 80 km/uur.

De Range Rover Sentinel is ook uitgerust met gepantserd glas. Naar wens kan de voorste zijruit maximaal 150 mm omlaag om bijvoorbeeld documenten af te geven of te ontvangen. Andere optie is een omroepinstallatie waarmee inzittenden personen buiten de auto kunnen aanspreken zonder de auto te hoeven openen. Sirene- en alarmverlichtingspakketten zijn ook leverbaar.

De kenmerkende verfijning van Range Rover is in de nieuwe Sentinel behouden, doordat meer interieur- en hoofdruimte gecreëerd is en het zitcomfort verbeterd is. Het interieur is voorzien van de nieuwste versie van het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem met twee 10-inch touchscreens. De carrosserie van de Sentinel is voorzien van de nieuwste designelementen van Range Rover, inclusief LED-verlichting. Het Black Pack met in zwart uitgevoerde afwerkingsdetails is optioneel leverbaar.