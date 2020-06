Range Rover nu als Fifty Edition

17 juni 2020 | Dit jaar bestaat de Range Rover 50 jaar. De luxe-SUV is sinds 17 juni 1970 op de markt. In zijn 50-jarig bestaan heeft de Range Rover vele wereldprimeurs beleefd en talrijke opmerkelijke prestaties neergezet. Het was bij introductie de eerste SUV met permanente vierwielaandrijving en in 1989 de eerste 4x4 ter wereld met ABS. In 1992 werd het de eerste 4x4 met elektronische tractiecontrole (ETC) en automatische elektronische luchtvering. In 2012 werd de nieuwste Range Rover de eerste SUV met een volledig aluminium lichtgewicht constructie, waardoor de auto lichter, sterker en efficiƫnter werd.

Het SUV-model doorkruiste de beruchte en onbegaanbare Darién Gap, is de eerste auto die ooit werd tentoongesteld in het Louvre Museum in Parijs en won zelfs twee keer de Parijs-Dakar-rally. Geen andere auto combineert deze mate van luxe, comfort en verfijning met offroadvaardigheden zoals de Range Rover. Met zijn opliggende motorkap, opvallende 'zwevende' dak, in tweeën gedeelde achterklep en kenmerkende ventilatieroosters in de voorspatborden toont de huidige Range Rover nog steeds zijn oorsprong van het origineel uit 1970. De huidige generatie is de meest efficiënte, connected, luxueuze en bekwame Range Rover tot nu toe.

Om het 50-jarig jubileum van een icoon te vieren, wordt de Range Rover Fifty gelimiteerd op slechts 1.970 exemplaren wereldwijd, een verwijzing naar het originele introductiejaar. Land Rover neemt de Autobiography als basis. De Range Rover Fifty is voorzien van een aantal unieke exterieuraccenten in Auric Atlas, evenals twee unieke 22-inch wieldesigns. De typeaanduiding is voorzien van een 'Fifty'-opschrift, persoonlijk gemaakt door Prof. Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer bij Land Rover. Het opschrift is zowel aan de buiten- als binnenkant te zien, bijvoorbeeld op het unieke "1 of 1970"-plaquette op de middenconsole, de hoofdsteunen, het dashboard en de verlichte treeplanken.

De Range Rover Fifty is beschikbaar in zowel standaard lengte als met verlengde wielbasis. Klanten kunnen kiezen uit vier exterieurkleuren: Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba en Santorini Black. In zeer gelimiteerde aantallen biedt Land Rover Special Vehicle Operations de Land Rover Fifty ook aan in drie Heritage-kleuren uit het originele Range Rover-kleurenpalet: Tuscan Blue, Bahama Gold en Davos White. Er zijn verschillende motoren leverbaar: benzine, diesel en zelfs een Plug-In Hybride P400e-versie.

Op 17 juni 2020 is het 50 jaar geleden dat de eerste Range Rover werd onthuld, maar het verhaal gaat nog verder terug. Halverwege de jaren '60 van de vorige eeuw doet de technisch directeur van Rover, Charles Spencer 'Spen' King (neef van de Land Rover-oprichters), een poging om de groeiende markt van vrije-tijds 4x4's te revolutioneren. Hij kwam op het idee om het comfort en weggedrag van een Rover sedan te combineren met de offroadvaardigheden van een Land Rover.

De ontwikkeling van het eerste prototype, met een wielbasis van 100 inch, begon eind jaren '60. In 1970 werd het eerste model getoond aan de wereldpers, met lovende kritieken tot gevolg. Zijn mix van vaardigheden - cruisen op de snelweg, offroaden en zelfs zwaar trekwerk met stijl en comfort - zorgde direct voor populariteit. Het originele Classic-model wordt gezien als een 'voorbeeld van industrieel design' en werd in 1971 de eerste auto die is tentoongesteld in het beroemde Louvre Museum in Parijs.

De eerste generatie Range Rover (1970-1996) was van oorsprong alleen leverbaar als tweedeurs. In zijn 26-jarige carrière evolueerde de Classic verder met de introductie van het vierdeursmodel in 1981 en een automatische transmissie in 1982. De eerste diesel-Range Rover verscheen in 1986.

De tweede generatie Range Rover, bekend als de P38A, kwam in 1994 op de markt en was direct herkenbaar aan zijn bekende silhouet, 'zwevende' dak, opliggende motorkap, praktisch in tweeën gedeelde achterklep en doorlopende taillelijn. Alle kenmerken die de auto ook vandaag de dag nog heeft. De P38A had ook een luxueuzer interieur, zonder compromissen te sluiten voor zijn bekwaamheid op de weg of offroad. De Range Rover kreeg ook in hoogte verstelbare vering, een 2,5-liter dieselmotor en 3,9- en 4,6-literversies van de V8 benzinemotor.

De derde generatie Range Rover (2001-2012) bracht een schat aan verbeteringen over zijn voorgangers. Technische innovaties waren een stijvere zelfdragende carrosserie (in plaats van het traditionele 4x4-ladderchassis) en volledig onafhankelijke wielophanging met onderling verbonden luchtvering. Dat terwijl bijna alle andere 4x4's nog starre assen hadden. De interieurs van deze Range Rovers waren geïnspireerd op luxe jachten, hoogwaardige meubelen en eersteklas vliegtuigstoelen, waarmee de auto meer ruimte en luxe bood.

In 2012 maakte de vierde en huidige Range Rover zijn debuut. Het was de eerste SUV met een lichtgewicht, volledig aluminium constructie, waarmee 420 kilogram werd bespaard ten opzichte van zijn voorganger. Met een reeks nieuwe offroad-innovaties zoals Automatic Terrain Response 2 en All-Terrain Progress Control is hij verder geëvolueerd met nieuwe geëlektrificeerde Ingenium-motoren, een Plug-In Hybride versie en infotainment- en veiligheidstechnologieën.

De afgelopen vijf jaar was de Range Rover SVAutobiography het hoogtepunt van het modellenaanbod. Klanten kunnen kiezen uit de Range Rover SVAutobiography en SVAutobiography Dynamic. Die worden gemaakt door de Special Vehicle Operations-divisie (SVO) van Land Rover en zijn uitgerust met V8-motoren en verfijnd vervaardigde interieurs.

Range Rover viert 50 jarig bestaan

19 maart 2020

Range Rover als Astronaut Edition

13 mei 2019

Range Rover krijgt mild-hybrid

1 mei 2019

Range Rover Sentinel vernieuwd

4 maart 2019