Range Rover krijgt mild-hybrid

1 mei 2019 | Land Rover introduceert voor zijn vlaggenschip Range Rover een nieuwe 3,0-liter Ingenium zes-in-lijn benzinemotor met turbo en compressor. De motor produceert 294 kW (400 pk) en 550 Nm koppel. Dankzij moderne technologie en een mild-hybrid aandrijflijn met elektrische ondersteuning komt het verbruik op 9,3 liter/100 km met een CO2-uitstoot van 212 gr/km (NEDC gecombineerd).

De mild-hybrid aandrijflijn is het nieuwste hoofdstuk in het streven van Jaguar Land Rover naar een geëlektrificeerd modellengamma in 2020. De aandrijflijn omvat een elektromotor die ondersteunt bij acceleratie en bij afremmen energie genereert om de 48 Volt batterij weer op te laden. Samen met een nieuw start/stop-systeem is een hoge mate van efficiency mogelijk, waardoor de Range Rover gunstige verbruiks- en emissiewaarden bereikt, zeker voor een model in het luxe SUV-segment.

De nieuwe motor heeft een elektrische compressor die in 0,5 seconden 65.000 toeren per minuut bereikt. Dat zorgt voor een lineaire koppelcurve en krachtige en alerte reactie op het gas. De prestaties van de 3,0-liter Ingenium benzinemotor zijn grofweg gelijk aan die van grotere benzinemotoren. Dankzij het samenspel tussen de elektrische compressor en een twin-scroll turbo is er nauwelijks een 'turbogat'. De krachtbron is bovendien voorzien van continu variabele kleptiming.

Verder is de Range Rover voortaan leverbaar in twee nieuwe exterieurkleuren: Eiger Grey dat Corris Grey vervangt en Portofino Blue dat in de plaats van Loire Blue komt. Nieuwe 22-inch lichtmetalen wielen in de kleur Gloss Black worden ook toegevoegd aan de optielijst.

Zowel de Matrix- als de Pixel LED-koplampverlichtingstechnologie van de Range Rover krijgt twee nieuwe functies. Sign Post Dimming herkent verkeersborden en dimt individuele LED's die mogelijkerwijs weerkaatsen en de bestuurder kunnen verblinden. Verder kan de bestuurder via Tourist Mode selecteren of hij aan de linker- of rechterkant van de weg rijdt. De verlichting past zich automatisch daarop aan.

Het nieuwe Smartphone Pack met Apple Carplay behoort voortaan tot de standaarduitrusting. Bestuurders kunnen op gebruiksvriendelijke wijze applicaties openen of de navigatie bedienen en muziek streamen via het Dual Touch Pro-infotainmentsysteem.

Het vernieuwde kleurenpalet, de innovatieve technologieën en nieuwe 294 kW (400 pk) sterke Ingenium benzinemotor zijn ook leverbaar in de speciale Range Rover Sport HST. De nieuwe Range Rover met zescilinder 3,0-liter Ingenium benzinemotor van 294 kW (400 pk) is per direct verkrijgbaar vanaf € 152.460.