Range Rover krijgt diesel mild hybrid

15 juli 2020 | Een nieuwe familie van 3,0-liter zescilinder-in-lijn dieselmotoren en een reeks special editions zoals de Westminster, Westminster Black Edition en een exclusieve SVAutobiography Dynamic Black vullen de recent aangekondigde feestelijke Range Rover Fifty aan. De nieuwste generatie van soepele en efficiƫnte zescilinder-in-lijn Ingenium dieselmotoren zijn voorzien van 48V Mild Hybride Electric Vehicle (MHEV) technologie voor een gereduceerd brandstofverbruik. Deze motoren zijn volledig in eigen huis ontwikkeld en leverbaar met een vermogen van 221 kW (300 pk) en 285 kW (350 pk).

De nieuwe Westminster Edition is gebaseerd op de Vogue en leverbaar met een reeks benzine-, diesel- en Plug-in Hybride aandrijflijnen. Privacy Glass en 21-inch Diamond Turned lichtmetalen wielen onderscheiden hem aan de buitenkant. Het nieuwe model is leverbaar met een aanbod van uni-, metallic- en Premium metallic-carrosseriekleuren. Het interieur combineert Grand Black houtfineer met een Suedecloth hemelbekleding, een Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel, Soft close-portieren en een krachtig Meridian Surround Audiosystem met 19 luidsprekers.

De nieuwe Westminster Black Edition voegt daar het Black Exterior Pack aan toe en verder hebben klanten de keuze uit drie soorten wielen. Van een 21-inch 9-Spoke design tot een onderscheidend 22-inch Gloss Black 9-Split Spoke design. Bovendien biedt de nieuwe Range Rover SVAutobiography Dynamic Black een frisse kijk op de onderscheidende SVAutobiography Dynamic van de specialisten bij Special Vehicle Operations SVO.

De nieuwe special edition-modellen zijn een aanvulling op de gelimiteerde Range Rover Fifty, die vorige maand werd onthuld ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Land Rovers SUV-familie. Van de exclusieve Fifty-modellen zullen 1.970 exemplaren worden geproduceerd om het debuut van vijf decennia geleden te vieren.

Over het gehele Range Rover-aanbod worden verschillende verbeteringen doorgevoerd, zoals meer connectiviteitsmogelijkheden. Zo zijn Apple CarPlay en Android Auto standaard voor alle modellen, voor een naadloze smartphone-integratie. De Range Rover is uitgerust met moderne veiligheidstechnologieën, waaronder standaard Lane Departure Warning, Emergency Braking en Cruise Control met Speed Limiter voor alle modellen. Ook Adaptieve Cruise Control is leverbaar. De nieuwe Cabin Air Ionisation met PM2.5 van Nanoe filtert schadelijke deeltjes uit het interieur. Zo verbetert de luchtkwaliteit voor de bestuurder en passagiers. Het PM2.5-systeem in de Range Rover is te bedienen via een 'Purify'-knop in het infotainment. Daarmee start de luchtcirculatiefunctie, dat de lucht reinigt en kleine schadelijke deeltjes van minder dan 2,5 micrometer verwijdert.

De nieuwste Ingenium dieselmotoren zijn bedoeld voor klanten die veel kilometers rijden en voor wie regelmatig iets moet trekken. De nieuwe zescilinder-in-lijn dieselmotoren zijn gebaseerd op de modulaire aluminium motorarchitectuur van Jaguar-Land Rover. De motoren zijn voorzien van 48V Mild Hybrid-technologie om te voldoen aan de strengste emissie-eisen ter wereld. Dit omvat de Real Driving Emissions Step 2 (RDE2) standaard, dat stikstofoxide-emissie (NOx) beheerst. Daarmee behoort de nieuwe Range Rover tot de eerste grote luxe- en performance-SUV's ter wereld die leverbaar zijn met RDE2-gecertificeerde diesels. De relatief efficiënte motoren leveren een verbeterde reactie op het gaspedaal, door tijdens afremmen energie terug te winnen en op te slaan. Deze energie wordt vervolgens ingezet om de motor te ondersteunen bij het accelereren. De nieuwe Mild Hybride 3,0-liter D300 Ingenium diesel heeft een verbruik van 8,6 l/100 km volgens de WLTP-testcyclus, met een CO2-emissie van 225 g/km. De krachtiger D350 bereikt 9,2 l/100 km met 241 g/km CO2-emissie volgens de WLTP-cyclus.

Range Rover nu als Fifty Edition

17 juni 2020

Range Rover viert 50 jarig bestaan

19 maart 2020

Range Rover als Astronaut Edition

13 mei 2019

Range Rover krijgt mild-hybrid

1 mei 2019