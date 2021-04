31 maart 2021 | Land Rover Special Vehicle Operations introduceert een exclusieve speciale editie van de Range Rover, gecreƫerd door het personalisatieteam van SV Bespoke. Kenmerkend is de combinatie van de carrosseriekleur Orchard Green, in een nieuwe samenstelling met satijnglans, met de kleur Narvik Black voor de kap en de buitenspiegels. De auto is afgewerkt met koperkleurige details.

De aandacht voor detail van het SV Bespoke team is terug te zien in de metalen Range Rover-emblemen met gekartelde inleg in Gloss Black en koperen omlijsting op de motorkap en de achterklep, het SV-logo op de B-stijl in koperkleur en zwart glazuur, de SV-logo's op alle hoofdsteunen en de verlichte Ultimate-treeplanken. De finishing touch is de 'SV Bespoke Ultimate edition'-badge op de middenconsole, compleet met koperkleurig SV-logo. De aanbevolen uitrusting omvat het Vintage Tan lederen interieur en de Copper Weave Carbon Fibre afwerking. Klanten kunnen ook kiezen voor lederen bekleding van de Italiaanse ambachtslieden van Poltrona Frau.

Dit topmodel van Range Rover biedt keuze uit diverse aandrijflijnen, waaronder de 415 kW (565 pk) Supercharged V8-benzinemotor en de P400e plug-in hybride die tot 40 kilometer volledig elektrisch kan rijden en een theoretische CO2-uitstoot heeft van 75 g/km.

De exclusieve Supercharged V8 SVAutobiography Dynamic is het meest op de bestuurder gericht. Dit model is er alleen met standaard wielbasis en het onderstel en de besturing zijn geoptimaliseerd voor dynamische respons. Het geavanceerde Dynamic Response-systeem zorgt voor optimale rust aan boord en verlaagt de rijhoogte met 8 mm, voor meer rijdynamiek en een doelgerichte uitstraling.

De gesmede lichtmetalen 22-inchwielen zijn voorzien van vijf dubbele spaken, uitgevoerd in Gloss Dark Grey met contrasterende, blank gepolijste afwerking. De accenten op de ventilatieroosters, op de rand van de motorkap en op degrille en voorbumper zijn uitgevoerd in Graphite Atlas. In het interieur onderstreept een geribbelde afwerking van de transmissieknop, startknop en pedalen samen met rood geanodiseerde schakelpaddles het karakter van de SVAutobiography Dynamic.

Het aanbevolen interieurthema Ebony met Vintage Tan omvat lederen bekleding met diamantvormige stiksels en Steel Weave Carbon Fibre afwerking.

De Range Rover Ultimate is in Nederland leverbaar vanaf € 225.274,- voor de P400e SVAutobiography en € 276.862,- voor de P565 SVAutobiography Dynamic.

