Autotest | U wilt een Range Rover Sport? Dan is er de keuze tussen diverse dieselmotoren of een 5.0 liter V8 Supercharged benzinemotor. Een bescheiden benzinemotor was er tot nu toe niet. De reden daarvoor is eenvoudig: een dieselmotor is in een auto zoals deze vrijwel altijd voordeliger dan een benzinemotor. Alleen echte liefhebbers zullen kiezen voor een benzinemotor en zij willen meteen het beste van het beste. Voor het milieu of de bijtelling is dat echter geen ideale keuze. Daarom is er nu een tussenweg: de plug-in hybrid belooft de prestaties van een sportieve benzinemotor tegen een verbruik dat lager is dan van een diesel.

De Range Rover en de Range Rover Sport werden tegelijkertijd ontwikkeld. Beide auto's zijn echte terreinwagens die nergens vies van zijn. Bij de Range Rover ligt de nadruk echter op luxe en comfort. De Range Rover en Range Rover Sport hebben dezelfde wielbasis en dezelfde breedte, maar om nog meer binnenruimte te kunnen bieden is de Range Rover langer en hoger. Bij de Range Rover Sport ligt de nadruk juist op dynamiek, daarom is gekozen voor een lagere daklijn (-6 cm t.o.v. de Range Rover). De overeenkomsten beperken zich daarom tot de terreinwaardigheid en het ontwikkeltraject, want 75% van de onderdelen van de Range Rover Sport is uniek voor dat model.

Ruimte en uitrusting

Naast een Range Rover heeft de Range Rover Sport een meer gestroomlijnde uitstraling, maar naast iedere andere SUV blijft de Range Rover Sport gigantisch. Om comfortabel in te kunnen stappen, gaat de "Sport" daarom door de knieën. De banden raken dan bijna de wielkasten als bij een "low rider", en nog steeds vraagt het een bescheiden klim om binnen te komen. Vervolgens is alles groot binnenin de Range Rover Sport. De ruimte voor- en achterin is enorm. De voorstoelen zijn riant, het stuurwiel is fors en de bestuurder kijkt uit over een gigantische motorkap. Menigeen voelt zich op slag klein in zo'n enorme cabine!

Daarbij imponeert de Range Rover Sport met moderne techniek. Uiteraard bevindt zich een groot beeldscherm midden op het dashboard voor het "infotainment"-systeem. Daaronder is een tweede, en al even royaal bemeten, beeldscherm te vinden om het klimaatcontrolesysteem en de vele hulpsystemen voor terreinrijden te bedienen. De klokken achter het stuurwiel zijn eveneens vervangen door een beeldscherm. Op het stuurwiel zijn aanraakgevoelige paneeltjes te vinden die zowel kunnen worden bediend door er op te drukken als door er over te vegen.

Voor alle nieuwe Land Rovers (en Jaguars) geldt dat de bediening van alle systemen steeds net even anders dan gebruikelijk is. Dat zou prima zijn als Land Rover een slimmer bedieningsconcept heeft gevonden, maar in de praktijk werkt de elektronica niet intuïtief. Sommige van de beloofde functies konden tijdens de testperiode niet worden geactiveerd omdat de testrijder (een voormalig computer-expert!) de logica van Range Rover niet wist te doorgronden. Onder andere het zelf bepalen van de layout van de displays is nooit gelukt.

Uiteraard konden alle basis-functies probleemloos worden gebruikt. Dankzij een Internet-verbinding maakt het navigatiesysteem het invoeren van bestemmingen eenvoudig (de naam van een bedrijf invoeren is bijvoorbeeld voldoende) en het audiosysteem van Meridian maakte iedere kilometer aangenamer. Ook de diverse semi-zelfrijdende functies werkten naar behoren.

„Het geluid van een V6 of V8 motor mag dan ontbreken, de prestaties van de groene aandrijflijn zijn in de praktijk minstens zo imposant“

Hybride

De reden om juist nu met de Range Rover Sport op pad te gaan is de introductie van een hybride-versie. Het betreft hier een zogenaamde "plug-in hybrid electric vehicle" (PHEV). Een standaard hybride wordt aangedreven door een verbrandingsmotor en een elektromotor. Tijdens uitrollen of remmen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit en dat wordt later gebruikt om de elektromotor aan te drijven. Een plug-in hybrid kan ook aan het stopcontact worden geladen, zodat de elektromotor vaker kan bijspringen en het verbruik nog lager wordt.

Daarbij biedt de "Range Rover Sport P400e" de mogelijkheid om geheel elektrisch te rijden. Volgens de fabrikant kan 51 km geheel elektrisch worden afgelegd. Tijdens de testperiode was 38 km geheel elektrisch (uiterst kalme rijstijl, lage buitentemperatuur en niet begonnen met een voorverwarmde accu) het best haalbare. Op een publiek laadpunt kost het zo'n 3 uur om de accu op te laden, via het stopcontact thuis duurt dat 7 uur. De laad-aansluiting zit voorop de neus en dat is ronduit onhandig. De bijgeleverde kabel is niet lang genoeg om langs de gehele auto te leggen. De bestuurder wordt daarom gedwongen vooruit in de parkeren en dat is onhandig bij het inrijden en gevaarlijk bij het uitrijden (ondanks de achteruitrij-camera met detectie voor naderend verkeer). Laden is echter niet noodzakelijk, want wanneer de accu leeg is, verandert de P400e in een standaard hybride. Dan bedraagt het verbruik zo'n 6 a 7 liter per 100 km en dat is nog steeds heel veel zuiniger dan een soortgelijke SUV met alleen een benzinemotor.

Bovendien: dankzij de twee motoren is de Range Rover Sport PHEV ronduit krachtig. Wanneer de beide motoren hun krachten bundelen levert de P400e niet minder dan 400 pk / 640 Nm. Dat is niet alleen heel veel vermogen, maar omdat de elektromotor vanaf het eerste moment maximaal presteert, reageert de krachtbron uiterst alert op het gaspedaal. In absolute zin is de P400e al snel, maar de levendigheid zorgt voor een nog groter gevoel van snelheid! Het geluid van een V6 of V8 motor mag dan ontbreken, de prestaties van de groene aandrijflijn zijn in de praktijk minstens zo imposant.

In de economische modus is de reactie op het gaspedaal juist uiterst tam, maar dat maakt deze Range Rover uiterst comfortabel. Nog steeds is merkbaar dat de aandrijflijn volop vermogen heeft, maar nu wordt dat ingezet voor souplesse en rust. Die rust wordt soms iets verstoord door de automatische versnellingsbak, omdat deze niet altijd onmerkbaar schakelt.

Weggedrag

De Range Rover Sport dankt zijn naam aan een sportief karakter en dat wordt in de praktijk zeker waargemaakt. Dat wil zeggen: wanneer hij de ruimte krijgt. In de stad is dit een onhandig grote auto die heel veel ruimte nodig heeft en nooit ergens tussendoor kan glippen. Daarbij is de Range Rover zoveel hoger dan andere auto's, dat de bestuurder altijd bang is iets over het hoofd te zien omdat het overige verkeer onder de buitenspiegels door rijdt (de dodehoek-detectie is uiterst zinvol!). Buiten de stad is deze grote SUV verrassend scherp en stabel. Dan is het een bijzondere ervaring dat zo'n grote auto zo vertrouwenwekkend is bij (zeer) hoge bochtsnelheden. Ondanks de hoge mate van comfort, is de Range Rover Sport ook nog eens voldoende communicatief naar de bestuurder.

In de dynamische modus is de Range Rover Sport dynamischer dan veel kleinere en lagere SUV's. En terwijl andere SUV's hun terreinwaardigheid hebben opgegeven ten gunste van de sportiviteit, voelt deze Range Rover Sport zich nog steeds thuis in het terrein. "Terrain Respone" speelt daarbij een centrale rol. Door aan te geven welk type terrein moet worden overwonnen, kiest de elektronica de juiste instellingen en wordt de rijhoogte aangepast (pas op bij in- en uitstappen: dat vraagt nu een echte klim). Daarna kan iedereen terreinrijden met de Range Rover Sport, de elektronica doet het werk.

Conclusie

Naast de diverse dieselmotoren en de oppermachtige V8 5.0 Supercharged benzinemotor is de plug-in hybrid een zinvolle aanvulling op het leveringsprogramma van de Range Rover Sport. Nog steeds weet de Range Rover Sport als geen ander dynamiek met terreinwaardigheid te combineren. De hybride-aandrijving zorgt voor uitstekende prestaties én nog meer comfort op de openbare weg. Tegelijkertijd is merkbaar dat Land Rover weinig ervaring met deze techniek heeft: de overgang van elektrisch rijden naar rijden op benzine verloopt niet geheel onmerkbaar en het aansluitpunt voor het laadstekker is ronduit onhandig gekozen.

In de hybride-uitvoering blijven alle kwaliteiten van de Range Rover Sport behouden. De binnenruimte is en blijft riant. De uitrusting is modern en compleet. Het uitgekiende onderstel geeft de Range Rover Sport het beloofde sportieve karakter, terwijl de terreinwaardigheid is behouden. Modder of asfalt, benzine of elektriciteit: deze Range Rover is nergens vies van!