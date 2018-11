Range Rover onthult nieuwe Evoque

22 november 2018 | Range Rover onthult de tweede generatie van de Evoque. De nieuwe Range Rover Evoque is een evolutie van het kenmerkende coupé-achtige design van de originele Range Rover Evoque. De aflopende daklijn en oplopende schouderlijn zijn kenmerkend voor de Range Rover-familie.

De solide proporties worden versterkt door zijn krachtige schouders en indrukwekkende wielkasten die, samen met de 21-inch wielen, een sterke en dynamische indruk maken. De diamantachtige Matrix-LED-koplampen zorgen voor een eigen aanzicht van de voor- en achterzijde van de auto. De verzonken deurgrepen en dynamische richtingaanwijzers dragen bij aan het vloeiende design van de Evoque. Optionele R-Dynamic-details en koperen accenten versterken de luxe uitstraling.

Binnenin de Range Rover Evoque zorgen een overzichtelijke structuur en eenvoudige lijnen voor een minimalistische uitstraling. De zorgvuldig gekozen materialen, die bestaan uit gerecycled plastic, zoals Kvadrat-stof en Miko-suède, vormen een luxe alternatief voor lederen bekleding. Het Touch Pro Duo-systeem met snellere software, de 20-voudig elektrische verstelbare stoelen en interieurionisatie dragen bij aan de ruimtebeleving van het interieur.

Het design van de nieuwe Range Rover Evoque is zeer herkenbaar, maar door de nieuwe Premium Transverse Architecture, heeft de Evoque meer binnenruimte dan voorheen. Een 20 millimeter langere wielbasis zorgt voor extra beenruimte achterin en meer opbergmogelijkheden in het interieur. Het grotere handschoenenvak en de centrale opbergruimte bieden nu makkelijk plaats aan tablets, handtassen en flessen. De bagageruimte is 10 procent groter en breder dan voorheen (591 liter). Een opgevouwen kinderwagen of een set golfclubs past nu met gemak. Met de achterbank in drie delen neergeklapt, neemt de bagageruimte toe tot 1.383 liter.

De nieuwe architectuur is ontwikkeld voor een elektrische aandrijflijn. Een mild-hybridevariant is direct leverbaar en een plug-in hybridevariant volgt één jaar later. Het is de eerste keer dat Land Rover een mild-hybridesysteem verwerkt in een model. Het systeem slaat de energie op die normaal verloren gaat bij het remmen. Een dynamo slaat de energie op in een accu die onder de vloer zit. Bij snelheden tot 17 km/h slaat de motor af wanneer de bestuurder remt. Bij het accelereren ondersteunt de opgeslagen energie de motor om brandstof te besparen. Een stille en efficiënte rijervaring is het resultaat.

De mild-hybride-aandrijflijn is verkrijgbaar met alle Ingenium benzine- en dieselmotoren. Een nog efficiëntere plug-in hybridevariant (PHEV) en driecilinderbenzinemotoren komen volgend jaar op de markt.

De compacte SUV combineert terreincapaciteiten met veiligheid en zekerheid in alle weersomstandigheden. De nieuwe Range Rover Evoque heeft All-Wheel Drive, samen met de tweede generatie Active Driveline. Driveline Disconnect ontkoppelt de vierwielaandrijving om brandstof te sparen. Terrain Response 2, voor het eerst beschikbaar op de Range Rover Evoque, detecteert automatisch de ondergrond en past de onderstelafstemming aan. De Range Rover Evoque kan nu 600 millimeter diep water doorkruisen (voorheen 500 millimeter).

De beroemde Range Rover-zitpositie krijgt digitale invloeden in de nieuwe Evoque. De luxe compacte SUV krijgt als eerste auto in het segment een 'slimme achteruitkijkspiegel' die kan veranderen in een videoscherm. Wanneer het zicht naar achteren beperkt wordt door bagage of passagiers, kan de bestuurder eenvoudig een schakelaar onder de binnenspiegel bedienen. Een camera achterop de auto laat haarscherp zien wat er achter de auto gebeurt. De camera beschikt over een breed gezichtsveld (50 graden) en werkt ook bij beperkt daglicht.

De nieuwe Range Rover Evoque is ook de eerste auto met Ground View-technologie. Dit maakt de motorkap 'onzichtbaar' door via camera's een beeld te tonen op het Touch Pro Duo systeem- in de auto. Hiermee kan de bestuurder met een zichtveld van 180 graden de voorkant van de auto bekijken. Dit helpt bij het parkeren in krappe plekken, het verkeer in drukke steden of bij terreinrijden. Land Rover liet Ground View-technologie in 2014 voor het eerst zien onder de naam Transparant Bonnet-technologie.

De Evoque is de eerste Land Rover met Smart Settings, dat werkt met algoritmes om het gedrag van de bestuurder te herkennen. De onboard-butler zet automatisch de stoel in positie en regelt de klimaatcontrole en muzikale voorkeuren. Daarnaast zorgen massagestoelen optioneel voor maximaal comfort.

Jaguar Land Rover focust zich volledig op het klimaatneutraalproduceren van auto's. De Britse autofabrikant heeft sinds 2007 de CO2-uitstoot per gebouwde auto met 38% verminderd. In elke nieuwe Range Rover Evoque wordt meer dan 33 kilogram gerecycled materiaal verwerkt om de impact op het milieu te verkleinen. De bijdrage van Jaguar Land Rover aan de Engelse auto-industrie wordt versterkt door een investering van 1 miljard pond in ontwikkeling en logistiek. Daarnaast wordt er 110 miljoen pond geïnvesteerd in de Jaguar Land Rover-fabrieken om een hypermoderne fabricagemogelijkheden te ontwikkelen.