Range Rover nu ook als plug-in hybrid

10 oktober 2017 | Na de introductie van de nieuwe Range Rover Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) afgelopen week presenteert Jaguar Land Rover nu de Range Rover P400e. Deze Plug-in Hybride verbindt duurzaamheid aan prestaties door een combinatie van een 221 kW (300 pk) sterke 2.0 liter viercilinder Ingenium benzinemotor en een 85 kW (116 pk) sterke elektromotor. Dankzij de gedeeltelijk elektrische aandrijving stoot de Range Rover P400e voortaan 64 g/km CO2 uit op de gecombineerde NEDC-cyclus. De maximale puur elektrische actieradius bedraagt 51 km. Dit betekent dat kopers van Land Rovers vlaggenschip voor het eerst het genoegen kunnen ervaren van emissievrij rijden.

De hoogvoltage lithium-ion-batterij met een capaciteit van 13,1 kWh is in 2 uur en 45 minuten aan huis op te laden met een speciale 32-ampère wallbox. Via de meegeleverde oplaadkabel aangesloten op een reguliere 10-ampère lichtnetaansluiting duurt opladen 7,5 uur. Voor de batterij van de Range Rover geldt een garantietermijn van acht jaar of 160.000 kilometer, waarbij is gegarandeerd dat de batterij nog tenminste 70 procent van zijn capaciteit over heeft.

De 2.0 liter Ingenium benzinemotor is in lengterichting gemonteerd en de elektromotor is gehuisvest in de achttraps ZF-automaat, centraal in de auto, naast de 7-kW on-board lader. Het stopcontact voor de laadkabel is in de grille gesitueerd. De lithium-ion-batterij bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte. De P400e is leverbaar met de standaard en de lange wielbasis.

De aandrijflijn is goed voor een totaal systeemvermogen van 297 kW (404 pk, verbrandings- en elektromotor leveren hun maximumvermogen niet tegelijk), die aan het wegdek wordt overgedragen via permanente vierwielaandrijving, en zorgt voor een acceleratie van 0-100 km/uur in 6,8 seconden en een topsnelheid van 220 km/uur.

Het samenspel tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving is ook effectief bij rijden in meer uitdagend terrein. Land Rovers Terrain Response 2-technologie is voorzien van een eigen kalibratie om de trekkracht van de elektromotor in te zetten. Anders dan bij de benzinemotor is er immers geen sprake van 'kruipen' en de elektrische aandrijving levert direct vanaf nul toeren maximaal koppel aan alle vier de aangedreven wielen. Een uitkomst bij off-roadmanoeuvres bij lage snelheid.

De bestuurders van de P400e kunnen kiezen uit meerdere rijmodi:

Parallel Hybrid-modus (standaard ingesteld); combineert gebruik van benzine- en elektromotor; de bestuurder kan het opladen van de batterij optimaliseren of kiezen voor brandstofefficiency door een van de twee oplaadfuncties te selecteren:

SAVE-functie voorkomt dat de batterij onder een vooraf ingesteld laadniveau komt

Predictive Energy Optimisation (PEO)-functi;- in deze positie rijdt de P400e zo zuinig mogelijk naar een in het navigatiesysteem ingevoerde bestemming, waarbij benzine- en elektromotor op basis van GPS-data zo efficiënt mogelijk samenwerken

EV (Electric Vehicle)-modus; hierbij is alleen de elektromotor ingeschakeld voor stil en emissievrij rijden

De voorstoelen zijn nieuw en op 24 manieren verstelbaar, met bredere en diepere kussens en standaard verwarmbare armsteunen. De ruimte achterin is opnieuw gestileerd zonder dat overigens enige concessie is gedaan aan de bagageruimte. Voor reizigers die onderweg willen werken zijn er tot wel zeventien connectiemogelijkheden, van gewone stopcontacten tot poorten voor USB en HDMI. Ook biedt de Range Rover een 4G wifi-hotspot voor maximaal acht mobiele devices. Er zijn ook talrijke handige opbergruimtes. Achterin is het ultiem relaxen dankzij Hot Stone-massagetechnologie met 25 massageprogramma's.

De zittingen achterin zijn breder en zachter. De leuning is met een druk op de knop over 40 graden achterover te verstellen, waarbij de passagiers optimaal kunnen profiteren van de 186 mm extra beenruimte in de long wheelbase-versie (beenruimte totaal nu 1.206 mm). Het toonaangevende comfort blijkt verder uit de verwarmbare en te koelen zetels en uit de verwarmbare arm-, kuit- en voetsteunen. Uit het oogpunt van extra gemak en personalisatie zijn alle stoelfuncties ook te bedienen met een smartphone-app, zowel in als van buiten de auto.

Touch Pro Duo, codenaam 'Blade', combineert twee 10-inch touchscreens in de middenconsole. Informatie is van het ene naar het andere scherm te swipen. Lay-out en bediening zijn daarmee bijzonder intuïtief, met een ongekende functionaliteit.

De nieuwe Range Rover is voorzien van technologie die comfort en gebruiksgemak vergroot:

Gesture zonwering: open en sluiten kan met gebaren dankzij een gesture control-systeem; een gebaar met de hand naar voor of naar achteren voor de binnenspiegel volstaat om de zonwering te bedienen

Air Cabin Ionisation: maakt gebruik van minuscule waterdeeltjes om de interieurlucht te verfrissen

Pixel-laser LED-koplampen: geavanceerde technologie die zorgt voor een hogere lichtopbrengst en tegelijk verblinding van tegenliggers voorkomt.

Activity key: openen en sluiten van de auto kan zonder de conventionele contactsleutelhouder op zak te hebben

De Range Rover wordt geproduceerd in de fabriek in Solihull en is per direct te bestellen.