Range Rover kondigt nieuwe Evoque aan

14 november 2018 | Land Rover voert de spanning op. Het aftellen naar de onthulling van de nieuwe Range Rover Evoque is gestart met het plaatsen van diverse kunstwerken van staaldraad in Londen. De kunstwerken zijn geïnspireerd op de nieuwe Evoque en lichten door hun vorm al een tipje van de sluier op van het nieuwe design.

De vier felgekleurde kunstwerken her en der in Londen zijn door het designteam ontworpen dat ook verantwoordelijk was voor de nieuwe Evoque. De kunstwerken vertegenwoordigen de minimalistische designfilosofie die leidde tot de elegante vormen van de nieuwe SUV. De 1:1 schaalmodellen tonen de kenmerkende aflopende daklijn en oplopende heuplijn die het authentieke coupe-design van de Evoque benadrukken.

De vier bijzondere kunstwerken staan op locaties in Kensington en Chelsea geparkeerd. De kunstwerken hebben kenmerkende kleuren; koper, rood en blauw.

Met meer dan 750.000 geproduceerde exemplaren en 225 toegekende prijzen is de Range Rover Evoque een wereldwijd succes. De orderboeken voor de nieuwe Evoque openen tegelijk met de wereldpremière. De nieuwe Evoque is ontworpen, getest en gebouwd in het Verenigd Koninkrijk. De wereldwijde onthulling is op 22 november om 20:45 te zien op Facebook en Youtube.