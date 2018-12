Range Rover Evoque vanaf 55.000 euro

4 december 2018 | De nieuwe Range Rover Evoque is leverbaar voor 55.000 euro voor de versie met 2.0 liter turbodieselmotor en voorwielaandrijving. De Range Rover Evoque met 2.0 liter turbo-benzinemotor en vierwielaandrijving is er vanaf 65.000 euro.

De eerste versie van de compacte urban SUV won meer dan 225 internationale prijzen en Land Rover verkocht ruim 775.000 exemplaren van de Range Rover Evoque. De nieuwe Evoque zet dat succes ongetwijfeld voort met een vanafprijs in Nederland van € 55.000,- voor de uitvoering met 2.0 liter turbodieselmotor met 110 kW (150 pk) vermogen, voorwielaandrijving en een handgeschakelde transmissie.

Land Rover maakt voor de SUV gebruik van duurzame materialen en biedt keus uit mild-hybride aandrijflijnen met 2.0 viercilinder Ingenium benzine- en dieselmotoren. Een efficiënte plug-inhybride (PHEV) en versies met een driecilinder benzinemotor verschijnen volgend jaar.

De nieuwe Range Rover Evoque is een evolutie van het origineel, met het kenmerkende coupéachtige design en de aflopende daklijn. De bagageruimte is met een inhoud van 591 liter 10 procent groter en breder dan voorheen. Een opgevouwen kinderwagen of een set golfclubs past nu met gemak.

De nieuwe Range Rover Evoque krijgt als eerste auto in het segment een 'slimme achteruitkijkspiegel' en Ground View-technologie. Wanneer het zicht naar achteren beperkt wordt door bagage of achterpassagiers, kan de bestuurder met een druk op een knop de achteruitkijkspiegel veranderen in een videoscherm dat camerabeelden van de situatie achter de auto weergeeft. De Ground View-technologie maakt de motorkap 'onzichtbaar': de situatie onder en vlak voor de auto wordt via camera's weergegeven op het Touch Pro Duo systeem in de auto. Dit helpt bij parkeren in krappe plekken, rijden in druk stadsverkeer en bij terreinrijden.

Samen met de tweede generatie Active Driveline en Terrain Response 2 kan de Range Rover Evoque nu 600 millimeter diep water doorkruisen (voorheen 500 millimeter).

De Evoque is de eerste Land Rover met Smart Settings, dat werkt met algoritmes om het gedrag van de bestuurder te herkennen. De onboard-butler zet automatisch de stoel in de juiste positie en regelt de klimaatcontrole en muzikale voorkeuren. De nieuwe Range Rover Evoque is per direct te bestellen.