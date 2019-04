Range Rover Evoque nu bij de dealer

4 april 2019 | De nieuwe Range Rover Evoque is bij de Nederlandse dealers gearriveerd. Klanten kunnen kiezen voor een extra rijk uitgeruste welkomstversie, de Evoque Hello Edition, die tijdelijk leverbaar is. Het introductievoordeel kan oplopen tot 13.981 euro.

De nieuwe Range Rover Evoque is een evolutie van het origineel. Het coupéachtige design met de aflopende daklijn is behouden, terwijl de praktische bruikbaarheid is vergroot. De premium SUV biedt vanaf de introductie keuze uit mild-hybride aandrijflijnen.

Als Hello Edition is de nieuwe Range Rover Evoque extra rijk uitgerust. Deze speciale uitvoering is specifiek op de Nederlandse consument toegespitst en naar wens toe te passen op het uitrustingsniveau S en de sportieve uitvoering R-Dynamic. De Evoque Hello Edition is voorzien van LED-mistlampen aan de voorzijde, een elektrisch bedienbare achterklep, tienvoudig verstelbare voorstoelen met stoelverwarming, een met leder bekleed stuurwiel, stijlvolle hemelbekleding in 'Ebony Morzine' en het 380 wat sterke Meridian-audiosysteem met tien luidsprekers en een subwoofer. De motorisering D150 is voorzien van een extra grote brandstoftank.

De uitrusting wordt aangevuld met een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel, premium LED-koplampen en het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem als de klant kiest voor de Evoque Hello Edition R-Dynamic. Ook het Cold Climate Convenience Pack is inbegrepen. Dit pakket bevat een verwarmbare voorruit, verwarmbare hogedruk-ruitensproeiers en stuurwielverwarming.

De Hello Edition is er vanaf € 61.990,-, waarbij geen prijsverschil bestaat tussen de D150- en P200-motorisering. Afhankelijk van de motorisering en uitvoering bedraagt het introductievoordeel € 9.325,- tot maximaal € 13.981,-. De nieuwe Range Rover Evoque staat nu bij de Jaguar Land Rover-dealers en is leverbaar vanaf € 56.400,-.