Land Rover onthult Discovery SVX

12 september 2017 | Land Rover heeft op de IAA in Frankfurt de Discovery SVX onthuld. De Discovery SVX voegt aan het gamma van Special Vehicle Operations (SVO) een model met extreem goede terreinvaardigheid toe. De Discovery SVX is de eerste Land Rover die met de hand door hoogwaardig gespecialiseerde vakmensen wordt gebouwd in het SVO Technical Centre, waar de productie in 2018 van start gaat.

De SVX brengt de veelzijdigheid van de Land Rover Discovery naar een hoger niveau door de verdere ontwikkeling van zijn terreincapaciteiten. Deze versie wordt uitsluitend met Jaguar Land Rovers 5,0-liter supercharged V8-benzinemotor leverbaar. Die levert 386 kW (525 pk) vermogen en 625 Nm koppel. De aangepaste wielophanging geeft de bestuurder extra mogelijkheden wanneer hij het ruigste terrein in gaat.

Hydraulic Active Roll Control (H-ARC) is nieuw voor de SVX-versie. Het geeft de wielen meer bewegingsvrijheid en biedt meer stabiliteit. Daardoor neemt de tractie onder extreme terreinomstandigheden toe en helt de carrosserie minder over voor meer stabiliteit op de weg. Ook de aan- en afrijhoeken zijn groter dan voorheen, dankzij de hogere plaatsing van de carrosserie en de wielophanging met luchtvering op alle vier wielen, met langere veerweg en dempers met een langere slag en gewijzigde draaipunten. Bovendien zijn gesmede lichtmetalen wielen gemonteerd met hogere Goodyear Wrangler all-terrainbanden in de maat 275/55 R20. De banden met een grotere wanghoogte kennen een lagere contactdruk en leveren betere prestaties op zachte ondergrond. Met een agressiever bandenprofiel zorgt dat voor meer grip op modderige ondergrond.

De Land Rover Discovery SVX is verder voorzien van een actief middendifferentieel en een elektronisch sperrend achterdifferentieel. Die werken samen met het aangepaste Terrain Response 2-systeem voor optimale tractie op elke ondergrond. De software voor de automatische achttrapstransmissie met twin-speed tussenbak is aangepast, net als die voor Hill Descent Control, Electronic Traction Control (ETC), Adaptive Dynamics, Dynamic Stability Control (DSC), All-Terrain Progress Control (ATPC) en de elektrische stuurbekrachtiging met variabele overbrenging (EPAS). De Discovery SVX is als eerste model van Land Rover voorzien van een zogenoemde Pistol Shifter in plaats van de Drive select-draaiknop waarmee de bestuurder de controle over de transmissie heeft wanneer hij off-road gaat.

Uiterlijke kenmerken die verwijzen naar het ruige karakter en de ultieme terreincapaciteiten zijn geleend van de Discovery's die deelnamen aan off-road challenges als de Camel Trophy, en de G4 Challenge. Daarmee heeft de Discovery SVX een kenmerkende, agressieve en functionele uitstraling, zowel vanbuiten als vanbinnen.

Het pre-productiemodel van de Discovery SVX dat te zien is op de IAA, is voorzien van speciale bumpers met beschermpanelen en zichtbare trekogen in de kleur Rush Orange, berekend op een treklast van meer dan zes ton, en een matte afwerking van de motorkap. Aan de achterzijde is een elektrische winch geïntegreerd.

De Discovery SVX op de show is gelakt in de exclusieve, zijdematte kleur Tectonic Grey en de unieke combinatie van kleuren en materialen van Lunar en Light Oyster met accenten in Rush Orange in het interieur en geperforeerde X-logo's in de SVX-gemerkte stoelen. Unieke Narvik Black ventilatieopeningen opzij, met V8-logo, een Narvik Black Dynamic grille, Black dakrails en een op het dak gemonteerde unit met twee extra lampen voor extra zicht in de duisternis maken de transformatie compleet.