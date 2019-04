Autotest | De Evoque bracht een schok teweeg binnen Range Rover. De Evoque was bedoeld als instapmodel, maar dankzij de revolutionaire vormgeving trok de auto klanten aan die nooit eerder een Range Rover overwogen of zelfs helemaal geen SUV zochten. De stijl van de Evoque vond zelfs zijn weg naar de andere Range Rover modellen, die daardoor ook aantrekkelijker werden. Nu is het tijd voor de geheel nieuwe Evoque. Het begin van een nieuwe revolutie?

Eén blik is genoeg om die vraag ontkennend te beantwoorden. De Evoque is het succesnummer van Range Rover en het merk wil daarmee geen enkel risico lopen. De tweede generatie van de Evoque is slechts een doorontwikkeling van de eerste. Opnieuw is de Evoque uitgesproken breed en laag, waardoor de krachtige vorm van een coupé wordt gecombineerd met de ruimte van een SUV (Sports Utility Vehicle). Range Rover herhaalt het kunstje van weleer, maar nu met nog strakkere lijnen waardoor de Evoque helemaal van deze tijd is. Let daarbij op de verzonken deurhendels: daardoor wordt het lijnenspel niet langer onderbroken (en is de stroomlijn beter).

Heel jammer: de nieuwe Evoque is niet langer leverbaar als driedeurs. Dat is niet alleen spijtig voor liefhebbers, maar ook voor de dealers. Het was de driedeurs waarmee klanten de showroom in werden gelokt. Dat ze uiteindelijk tekenden voor de praktischere vijfdeurs is jammer, maar doet niet af aan het feit dat de driedeurs gezichtsbepalend was voor de Evoque.

Interieur

De grote vooruitgang is in het interieur te vinden. Hier worden de inzittenden begroet met een elegant en bijna minimalistisch interieur. In het interieur is niet één fysieke knop te vinden: alles wordt bediend met beeldschermen en verzonken toetsen (die daarom op mini-beeldschermen lijken). Het centrale beeldscherm lijkt onder een onhandige hoek te liggen en daarom onleesbaar te zijn, maar kantelt zodra de motor wordt gestart.

Met de nieuwe opzet zijn diverse fouten uit het verleden rechtgezet. De afwerkingskwaliteit staat nu op hetzelfde niveau als dat van de grotere modellen, waarmee de Evoque niet langer voelt als het "instapmodel" van Range Rover. De eerste Evoque was even onoverzichtelijk als een sportcoupé, maar deze tweede generatie biedt prima zicht rondom. Heel slim is de digitale binnenspiegel: een camera in de dakantenne geeft wijd zicht naar achteren, zodat de kleine achterruit het zicht niet beperkt. Evenzo kunnen camera's in de neus zicht geven op plekken die anders door de motorkap worden bedekt.

De instap vraagt een bescheiden klim, waarna de bestuurder een machtige, hoge zit heeft met goed zicht over het verkeer. De Evoque voelt daarom op geen enkele manier als "baby" Range Rover, maar als een grote, machtige auto. De hoofd- en beenruimte voorin zijn goed. De ruimte achterin voldoende. De bagageruimte is in absolute zin groot, maar in vergelijking met de concurrentie de kleinste in het segment.

Uitrusting

Net als bij de andere producten van Jaguar en Land Rover volgt de bediening van de diverse systemen een logica die de testrijder (een voormalig IT'er) geheel ontgaat. Om terug te gaan in menu's van de boordcomputer moet soms de pijl naar links en soms de pijl omhoog worden gebruikt, wanneer is onduidelijk. Op het centrale beeldscherm kunnen twee functies tegelijk worden getoond (bijvoorbeeld het navigatiesysteem met daarnaast de radio), maar het is onduidelijk welke bedienings-elementen bij welke functie horen. De spraakherkenning werkt nauwelijks. Adressen die door andere testauto's in één keer worden verstaan, heeft het navigatiesysteem van de Evoque na een week rijden nooit verstaan.

Maar wees gerust, want wat de Evoque doet, doet hij goed. Zo is de klank van het standaard audiosysteem al rijk en helder. De digitale klokken zijn onder alle omstandigheden perfect afleesbaar en dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is de Evoque klaar voor de toekomst. De beperkte semi-zelfrijdende functies die de testauto bood werkten probleemloos, zonder het rijplezier te verstoren.

„Land Rover en Jaguar zijn hetzelfde bedrijf en wie een revolutionair product zoekt kan nu terecht bij Jaguar“

Rijeigenschappen

De concurrenten van de Evoque maken in de regel een heldere keuze: ze kiezen of voor een terreinwaardige auto of voor een auto die optimaal presteert op de openbare weg. Door nadrukkelijk te kiezen voor het ene of het andere, kan zo'n auto echt uitblinken op die ene eigenschap. Zoiets is een Range Rover echter de eer te na! Een Range Rover dient te excelleren in het terrein én op de openbare weg.

Alleen het absolute instapmodel met de lichtste dieselmotor op de prijslijst is voorzien van alleen voorwielaandrijving. Alle andere uitvoeringen van de Evoque hebben propere vierwielaandrijving. Dan is de Evoque ook voorzien van "terrein response", waarmee een druk op knop voldoende is om aan te geven welk terrein moet worden overwonnen en de elektronica vervolgens de rest doet. En inderdaad: de terreinproefjes waar de testauto aan werd bloot gesteld leken geen enkele indruk op de Evoque te maken omdat de elektronica alles regelde.

Op de openbare weg is de Evoque groots en waardig, net als de andere modellen van Range Rover. Dat is een groot verschil met de eerste generatie, die zeer direct reageerde op iedere stuurbeweging en meer het karakter had van een dartele sportcoupé dan van een terreinwagen. Deze tweede generatie van de Evoque heeft juist een indirecte besturing, waardoor zelfs forse stuurbewegingen het koetswerk nauwelijks uit balans brengen. Wanneer de Evoque toch wordt verleid tot snel bochtenwerk, ontbreekt iedere vorm van voldoening. De Evoque is daarmee uitgesproken stabiel en comfortabel. De vraag is echter of dat volwassen karakter bij de auto past, want juist met de speelsheid onderscheidde de eerste Evoque zich van de andere Range Rovers.

EVoque?

Range Rover wilde geen risico's nemen met de Evoque en dat blijkt ook uit de aandrijflijnen. Er zijn mild-hybrids en plug-in hybrids aangekondigd, maar een elektrisch aangedreven versie van de Evoque ("EV-oque?") staat niet in de planning. Vooralsnog is de Evoque alleen leverbaar met de vertrouwde benzine- en dieselmotoren die ook in de Jaguar E-PACE zijn te vinden.

Voor deze test is gekozen voor de "P250", wat staat voor een 250 pk / 365 Nm sterke benzine-motor ("p" voor "petrol"). Deze heeft hetzelfde ingetogen en volwassen karakter dat het weggedrag kenmerkt. Om te presteren moet de krachtbron echt worden geprovoceerd. Meer gasgeven is niet genoeg. Alleen wanneer het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt, toont de krachtbron zijn spierballen. Dan is de Evoque ronduit snel. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 7.5 seconden mag niet indrukwekkend lijken, de manier waarop de Evoque accelereert is dat zeker wel. Bovendien zijn tussenacceleraties op hoge snelheid vaak net zo imposant. Houd er rekening mee dat tegenover grootste prestaties ook een "groots" verbruik staat; reken op minimaal 1 op 12.

Toch geeft sportief rijden met de Evoque weinig rijplezier. Het is in het dagelijks verkeer waar de "Evoque P250" het beste tot zijn recht komt. De hoge zit, het gemoedelijke weggedrag en het gemak waarmee de motor presteert geven het superieure gevoel dat kenmerkend is voor een Range Rover. Daarmee ontketent deze tweede generatie van de Evoque absoluut geen nieuwe revolutie, maar is het model juist geëvolueerd en meer Range Rover geworden.

Conclusie

Zorgt de tweede generatie van de Range Rover Evoque opnieuw voor een revolutie? Nee, absoluut niet. Land Rover en Jaguar zijn hetzelfde bedrijf en wie een revolutionair product zoekt kan nu terecht bij Jaguar. De Jaguar I-PACE verzet de bakens met superieure prestaties, extravagante vormgeving en vooruitstrevende techniek. Land Rover kon het zich daarom permitteren de kaskraker slechts te evolueren.

De nieuwe Range Rover Evoque behoudt het kenmerkende lage, brede koetswerk dat dankzij nog strakkere lijnen nog beter tot zijn recht komt. Het interieur is vernieuwend en is minimalistisch elegant. Als het om ergonomie en standaard-uitrusting gaat, laat de Evoque te wensen over. Als het om rijeigenschappen gaat, is de Evoque een echte Range Rover die zich zowel in het terrein als op de openbare weg thuisvoelt. Terwijl het weggedrag van de eerste generatie van de Evoque speels en dynamisch was, is deze tweede generatie meer ingetogen en volwassen. Een echte evolutie dus!