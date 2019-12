Land Rover nr. 7 keert terug naar Amsterdam

12 december 2019 | Na meer dan 71 jaar keert één van de drie auto's waarmee Land Rover zijn werelddebuut maakte op de AutoRAI van 1948, terug naar Amsterdam. Deze pre-productieauto is te zien tijdens de beurs Masters of LXRY, die van 12 tot en met 16 december 2019 plaatsvindt in de RAI in Amsterdam. Daar beleeft ook de New Defender zijn Nederlandse showpremière.

De historische Land Rover, pre-productienummer 7, is één van de drie auto's waarmee Land Rover in 1948 op de AutoRAI in Amsterdam zijn werelddebuut maakte. De auto was jarenlang zoek en werd in 2016 teruggevonden, op nog geen vijf kilometer afstand van de fabriek waar hij destijds was gebouwd. In 2018 stelden de experts van Land Rover Classic vast dat de auto een van de drie pre-productiemodellen is die destijds in Amsterdam te zien waren. De auto is na een restauratie van een jaar technisch in oude glorie hersteld.

Dit exemplaar is gerestaureerd door het team specialisten achter het Land Rover Classic Bespoke-programma. Deze experts, gespecialiseerd in de conservering en restauratie van Land Rovers die tien jaar of langer uit productie zijn, gingen de uitdaging aan om dit exemplaar in oude glorie te herstellen. Ze maakten daarvoor gebruik van traditionele vaardigheden, originele tekeningen én de modernste technieken.

De auto is zo authentiek mogelijk teruggebracht naar de specificatie die hij in 1948 tijdens de AutoRAI had. Het originele chassis en de originele motor, transmissie, assen en het grootste deel van het plaatwerk zijn geconserveerd en gerestaureerd. Ontbrekende delen zijn geheel volgens de originele specificaties nagemaakt. Ook voor de reproductie van de originele Land Rover-badge maakten de specialisten gebruik van het uitgebreide archief van Land Rover Classic.

De historische Land Rover is te zien op de beurs Masters of LXRY, van 12 tot en met 16 december in de RAI in Amsterdam. Daar beleeft ook de New Defender zijn Nederlandse showpremière.

Land Rover vertaalde de karakteristieke designkenmerken van de iconische Defender naar de eenentwintigste eeuw. Met zijn krachtige uitstraling is de New Defender een moderne auto, maar de korte overhang, Alpine-ruiten, zijwaarts openende achterdeur en het separaat gemonteerde reservewiel verwijzen naar het verleden en maken de New Defender direct herkenbaar als een echte Land Rover. De New Defender staat in het eerste kwartaal van 2020 in de showroom. De New Defender 90 is verkrijgbaar vanaf € 94.300,- en de New Defender 110 vanaf € 101.300-.

Tijdlijn Land Rover pre-productienummer 7: