Autotest | In 2011 wist Kia vriend en vijand te verrassen met de GT Concept. Nooit eerder toonde het budget-merk van weleer zo'n begeerlijke auto. Even later verraste Kia opnieuw door te melden dat de GT Concept onder de naam "Stinger" naar Amerika zou komen. De grootste verrassing volgde in 2017: de Stinger komt ook naar Nederland, inclusief "dikke" Amerikaanse motoren.

Sinds enkele jaren profileert Kia zich nadrukkelijk als een merk waar vormgeving een belangrijke rol speelt. Daarom heeft de Koreaanse fabrikant vooraanstaande Europese auto-ontwerpers in dienst genomen.

De "GT Concept" was eigenlijk alleen bedoeld om te laten zien waartoe deze vormgevers in staat waren. Maar toen de reacties op dat concept overweldigend positief waren, besloot Kia de auto in productie te nemen. Al was het maar als "visitekaartje". En precies om die laatste reden weet de Stinger ook zijn weg naar Europa te vinden: een model zoals de Stinger tilt het hele merk naar een hoger plan en dat komt ook de verkopen van de andere modellen ten goede.

Niet alleen van buiten, maar ook van binnen is de Kia Stinger een bijzondere auto. Vanwege de lage bouw liggen de bestuurder en passagiers meer dan ze zitten. Het dashboard is nadrukkelijk om de bestuurder heengebouwd en de zwarte bekleding zorgt voor een extra geborgen gevoel, alsof dit een coupé is. De ruimte is desondanks heel behoorlijk. En alhoewel de beenruimte achterin op het eerste gezicht minimaal lijkt, zorgt de diepe zit toch voor voldoende hoofd- en beenruimte achterin.

Een volgende verrassing: het uiterlijk doet anders vermoeden, maar de achterruit opent met de achterklep mee. De toegang tot de bagageruimte is daarom enorm en dat maakt de Stinger ook nog eens tot een praktische auto.

Uitrusting

De uitrusting is modern en compleet, maar in dit segment is dat niet voldoende. Concurrenten zoals de Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz CLS en BMW 5-Serie GT gaan verder dan dat met hoogstandjes van techniek. Ook zijn die auto's vaak al bijzonder dankzij de gebruikte materialen of uitzonderlijke aandacht voor details (menu's in het infotainment-systeem, animerende knipperlichten, etc.). De Kia Stinger daarentegen is niet moderner of verfijnder dan een doorsnee zakenauto in het hogere segment.

Een paar voorbeelden: de Kia Stinger beschikt niet over semi-zelfrijdende functies, heeft analoge klokken en is niet met een app te bedienen. Wel biedt de Stinger camera's rondom, radar gestuurder cruise-control en ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto.

Een bijzondere vermelding gaat uit naar het audiosysteem dat is verzorgd door Harman Kardon. Deze fabrikant levert audiosystemen aan heel veel autofabrikanten, maar voor Kia heeft het overduidelijk extra werk gedaan. De klank is rijk, helder, strak en buitengewoon krachtig.

Twee rare ervaringen met de Stinger: de knop om de buitenspiegels in te klappen zit bijna in de deurhendel, waardoor de spiegels bij het in- of uitstappen meer dan eens onbedoeld werden ingeklapt. Omdat de achterruit heel hoog ligt, zijn de koplampen van achteropkomend verkeer zelden te zien. Daardoor lijkt het alsof de Stinger continu wordt opgeduwd door andere auto's.

Comfort

Hoe de Stinger rijdt, is sterk afhankelijk van de gekozen motor. Er is een Stinger met een 2.0 liter benzinemotor en die is goed voor 255 pk / 353 Nm. En speciaal voor Europa is de Stinger beschikbaar met een 200 pk / 440 Nm sterke dieselmotor.

Allemaal mooie waarden voor goede prestaties, maar... de Stinger is er ook met een 3.3 liter zescilinder benzinemotor met dubbele turbo. Dan levert de Stinger 370 pk / 510 Nm en dat maakt de Stinger echt tot een bijzondere auto!

Toch is daar aanvankelijk weinig van te merken. In de "comfort" of "eco" modus is de Stinger een goedmoedige lobbes die tevreden spinnend met het verkeer meekomt. Dan is dit een heerlijke auto om in alle comfort (zeer) lange afstanden af te leggen, ware het niet dat die zullen worden onderbroken door vele tankstops. Zelfs wanneer uiterst kalm wordt gereden is 1 op 12 het best haalbare (fabrieksopgave: 1 op 9).

Het weggedrag is ook afgestemd op comfort. Op slecht wegdek en in lange bochten kan het koetswerk zelfs deinen.

Prestaties

Maar het kan ook anders! Wanneer wordt gekozen voor de "sport"-modus, worden de fluwelen handschoenen ingeruild voor bokshandschoenen en staan auto en chauffeur op scherp. Nu is de zescilinder agressief, hitsig, onrustig, opdringerig en ronduit opwindend. Een tikje op het gas is voldoende voor een gemene sprong vooruit onder het genot van een al even imposante brul (die zowel binnen als buiten de auto voor sensatie zorgt).

Veel andere auto's van dit kaliber weten pas te imponeren op zeer hoge snelheid. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u is te simpel en pas ver boven die snelheid tonen ze hun echte spierkracht. De Stinger is juist een echte verkeerslichtsprinter die vooral schittert met brute versnellingen (er is een G-kracht meter aan boord!) vanuit stilstand. Dankzij vierwielaandrijving kan de Stinger het vermogen altijd kwijt en is het risico op veel wielspin en weinig acceleratie nihil.

Terwijl het koetswerk in de comfort-stand nog deinde op slecht wegdek, is de besturing in de sport-stand scherp en reageert de Stinger venijnig als een sportwagen. Daarom is op geen enkele manier merkbaar dat dit de eerste grote, snelle en sportieve auto is van Kia. Als het om de rijeigenschappen gaat, doet de Stinger zelfs niet onder voor de gevestigde orde.

Conclusie

Kia heeft als slogan "The Power to Surprise". Daarmee wordt niet bedoeld dat het merk gekke dingen doet, maar dat het er naar streeft de verwachtingen steeds te overtreffen. Met brave modellen, zoals de Kia Picanto, Cee'd en Venga, wordt dat gedaan door goed naar de klant te luisteren en vervolgens perfect op de vraag in te spelen.

Vraag naar een grote, luxueuze sedan met sportieve aspiraties was er veel minder, dus toen Kia de Stinger introduceerde was de verbazing des te groter. Toch besloot Kia de auto naar Europa te halen, al was het maar als visitekaartje. Maar ook nu overtreft Kia de verwachtingen. Gezien de bescheiden prijs zijn de verwachtingen bescheiden, maar in feite doet de Stinger alleen op het gebied van verfijning onder voor de gevestigde orde. Als het om rijeigenschappen gaat, verwent de Stinger met heel veel comfort, maar na een druk op de knop verrast de deze vierdeurs coupé ook nog eens met ronduit opwindende prestaties.