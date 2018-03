Kia verkoopt 5 miljoenste Sportage

19 maart 2018 | Kia boekt in het jaar van het 25 jarig jubileum van de Sportage een mijlpaal: de verkoop van het 5-miljoenste exemplaar. In 2016 en 2017 stootte de Kia Sportage de Rio van de troon als absolute wereldwijde bestseller van Kia. Sterke verkoopresultaten van de Sportage in januari en februari 2018, respectievelijk 36.632 en 32.930 exemplaren, hebben bijgedragen aan het bereiken van deze verkoopmijlpaal.

De Sportage verscheen voor het eerst ten tonele op de Tokyo Motor Show van 1991. De eerste generatie Sportage werd gelanceerd in 1993 en boekte direct een verkoopsucces met meer dan 500.000 verkochte exemplaren. De tweede generatie Kia Sportage was nog succesvoller. Daarvan verkocht Kia in zeven productiejaren in totaal 1.223.776 exemplaren wereldwijd.

De derde generatie Sportage bereikte de productiemijlpaal van 1 miljoen exemplaren al na vier productiejaren. In totaal verkocht Kia van de derde generatie Sportage in zes jaar tijd maar liefst 2 miljoen exemplaren. De vierde en huidige generatie Sportage ging nog sterker uit de startblokken, want slechts 29 maanden na de verkoopstart bereikte Kia de productiemijlpaal van 1 miljoen.

Ook in Nederland is de Kia Sportage populair. Sinds de marktintroductie in 1994 zijn er ruim 40.000 exemplaren in Nederland verkocht. "De Sportage is een zeer belangrijk model voor Kia, omdat het een auto is die mensen van alle leeftijden aanspreekt. Verder maakt de Kia Sportage indruk in zijn segment door zijn opvallende design, veelzijdigheid en de nog altijd unieke garantietermijn van 7 jaar", zegt Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland B.V.