Kia Sportage ondergaat facelift

23 mei 2018 | Kia presenteert de vernieuwde Sportage. De absolute bestseller van Kia, niet alleen in Europa maar ook wereldwijd, krijgt een fris exterieur- en interieurdesign, nieuwe rijhulpsystemen en verbeterd infotainmentsysteem. Ook het motorengamma wordt grondig herzien. De gefacelifte Sportage staat vanaf eind derde kwartaal van 2018 in de showrooms.

De Kia Sportage voor modeljaar 2018 is te herkennen aan de nieuwe voor- en achterbumper, gewijzigde lichtunits voor en achter én aan nieuwe lichtmetalen wielen in de maten 16, 17 en 19 inch. Er is ook keuze uit vijf nieuwe exterieurkleuren. Optioneel levert Kia verchroomde instaplijsten en metallic skid plates voor een extra stoere uitstraling.

De sportieve GT-Line-versies vallen extra op door de in hoogglans zwart gespoten grille, de skid plate in hoogglans zwart en zilvergrijs en de donker verchroomde details voor de zijskirts en achterbumper. Andere kenmerken zijn unieke lichtmetalen 19-inchwielen, een dubbele uitlaat en 'ice cube' achtige LED-mistlampen.

Het opgefriste interieur is voorzien van een nieuw stuurwiel, een gewijzigd instrumentarium en nieuwe zwart-grijze bekleding. De GT-Line-versies zijn optioneel leverbaar met zwart leder met rode accenten.

Kia installeert de nieuwste veiligheids- en rijhulpsystemen in de vernieuwde Sportage, waaronder Smart Cruise Control met Stop&Go, een Around View Monitor voor gemakkelijker inparkeren en Driver Attention Warning om vermoeidheid van de bestuurder tijdig te signaleren. Er is keuze uit een nieuw 7.0-inch touchscreen en een frameloos 8.0-inch infotainmentsysteem.

Het motorengamma is uitgebreid. Nieuw is de EcoDynamics+ 2.0-liter diesel mild-hybrid. EcoDynamics+ reduceert de CO2-uitstoot van de dieselmotor door deze tijdens accelereren te ondersteunen met elektrische energie afkomstig van een 48-voltbatterij. Ook kan de motor met behulp van een nieuwe Mild-Hybrid Starter-Generator eerder worden uitgeschakeld om brandstof te besparen en emissies te beperken. Het resultaat is een tot 4% lagere CO2-uitstoot volgens de nieuwe Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, kortweg WLTP.

Kia vervangt de 1.7-liter CRDi-motor voor een nieuwe 1.6-liter CRDi: de schoonste dieselmotor tot nu toe van Kia. De nieuwe motor levert 100 kW (136 pk) en een maximumkoppel van 320 Nm. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling is optioneel leverbaar.

Kia heeft meer dan 131.000 exemplaren van de Sportage verkocht in 2017, wat gelijk staat aan 25% van de totale verkoop van Kia in Europa. Prijzen maakt Kia nog voor de marktintroductie bekend.