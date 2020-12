Kia introduceert Sportage Black Edition

17 december 2020 | Kia komt met de Sportage Black Edition. De met zwarte stylingsdetails afgewerkte SUV heeft een extra rijke uitrusting en wordt standaard geleverd met een 130kW / 177pk sterke 1.6 T-GDi benzinemotor met DCT7 automaat. De Kia Sportage Black Edition is nu te bestellen vanaf 41.895 euro.

De speciale uitvoering van de Sportage is de eerste Black Edition die Kia in Europa op de markt brengt. De unieke editie onderscheidt zich met een speciale, donkere grille en de bumpers, mistlampen, dakrails en de 17-inch lichtmetalen velgen zijn afgewerkt in zwarte tinten.

De Sportage Black Edition is ook voorzien van nieuwe, donkere Kia-emblemen en de zilveren 'Sportage' badge is vervangen door glanzend zwarte letters op het midden van de achterklep. De Black Edition is te configureren in 7 verschillende kleuren: Pearl Black, Deluxe White, Infra Red, Lunar Silver, Blue Flame, Casa White en Dark Penta Metal.

Ook van binnen voert zwart de boventoon. De stoelen, het stuurwiel, de versnellingspookknop én de deurpanelen zijn bekleed met leder. De uitrusting omvat een automatische achterklep, de LED-koplampen, het JBL Premium Sound System, een panorama schuif-/kanteldak, automatische airconditioning en stoelverwarming voor én achter.

Het nieuwe infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen en 'Phase II' UVO Connect biedt een arsenaal aan On-Board Services, waaronder actuele verkeersinformatie, weersvoorspellingen, brandstofprijzen en parkeermogelijkheden - inclusief prijs, locatie en beschikbaarheid. Met online spraakherkenning kunnen gebruikers zoeken naar POI's, adressen, weersupdates of sms-berichten opnemen en verzenden. Het nieuwe 'Online Navigation' maakt gebruik van real-time data uit de cloud en historische verkeersdata om tijdbesparende routes nauwkeuriger dan voorheen. Ook de UVO-app, compatibel met Android- en Apple-smartphones, biedt een reeks nieuwe 'Phase II'-functies, waaronder Last Mile Navigation. Zo kunnen Sportage-rijders navigeren naar de eindbestemming van hun reis, zelfs nadat ze hebben geparkeerd en de auto hebben achtergelaten. Deze functie helpt bij het navigeren in bijvoorbeeld steden waar parkeergarages vaak op enige afstand van winkels, cafés en restaurants liggen.

De Kia Sportage Black Edition heeft standaard ook de nieuwste assistentiesystemen aan boord, waaronder de actieve rijbaanassistentie (LKAS), grootlichtassistentie (HBA), snelheidsbordenherkenning (SLIF) en vermoeidheidsherkenning (DAW).

De nieuwe Kia Sportage Black Edition is per direct te bestellen en arriveert medio februari 2021 in Nederland. De vanafprijs van deze speciale Sportage bedraagt 41.895 euro. Net als elke Kia Sportage wordt hij standaard geleverd met de unieke garantie van 7 jaar of 150.000 km.

