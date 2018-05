Kia introduceert mild-hybrid in 2018

15 mei 2018 | Kia introduceert in de tweede helft van 2018 zijn eerste diesel 48-volt mild-hybride aandrijflijn. De Kia Sportage krijgt daarbij de primeur. De nieuwe 'EcoDynamics+' aandrijflijn reduceert de CO2-uitstoot door de dieselmotor tijdens accelereren te ondersteunen met elektrische kracht afkomstig van een krachtige 48-volt batterij. Ook kan de motor met behulp van een nieuwe Mild-Hybrid Starter-Generator eerder worden uitgeschakeld om brandstof te besparen en emissies te beperken.

De Kia Sportage wordt in de tweede helft van 2018 als eerste model in Europa uitgerust met de EcoDynamics+ diesel 48-volt mild-hybride technologie. Diverse andere Kia-modellen, waaronder de nieuwe Kia Ceed, krijgen de nieuwe aandrijflijntechnologie in de loop van 2019.

De EcoDynamics+ diesel mild-hybride aandrijflijn zorgt ervoor dat Kia minder milieubelastende dieselmotoren kan aanbieden. Het systeem is gekoppeld aan de Selective Catalytic Reduction (SCR) unit om emissies actief te verlagen. Het resultaat is een tot 4% lagere CO2-uitstoot volgens de nieuwe en meer op de praktijk gerichte Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (kortweg WLTP) en teruggerekend tot 7% lagere uitstoot met de New European Driving Cycle (NEDC). De uitrol van de diesel mild-hybrid technologie draagt bij aan het streven van Kia om de gemiddelde CO2-uitstoot van het complete gamma te verlagen.

De mild-hybride technologie van Kia bestaat uit een compacte 0,46 kWh 48-volt lithium-ion batterij en een Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG). Door de MHSG elektronisch aan te sturen met behulp van een omvormer kan het systeem soepel schakelen tussen twee modi: 'motor' en 'generator'. Het systeem is met een riem verbonden aan de krukas van de dieselmotor. In de modus 'motor' biedt MHSG tijdens accelereren tot wel 10 kW aan elektrische ondersteuningskracht aan de motor. De motor hoeft zo minder hard te werken en verbruikt dus minder brandstof maar produceert ook minder emissies. In 'generator' modus slaat het systeem kinetische energie, vrijgekomen tijdens het remmen of uitrollen van de auto, op en gebruikt deze energie om de batterij weer op te laden.

De aandrijflijn is zo ontworpen dat de verbrandingsmotor efficiënter presteert door deze te ondersteunen met elektrische kracht en het opvangen van energie.

In de modus 'motor' haalt het systeem tijdens accelereren energie uit de batterij en voorziet de motor met deze energie van extra koppel zodat er een lichte boost ontstaat en de motor wordt ontlast. Tijdens uitrollen, bij een afdaling of het naderen van een kruispunt, schakelt MHSG over naar de 'generator' modus en vangt het systeem energie van de krukas op om de batterij onderweg weer op te laden. Het systeem wordt aangestuurd via een geavanceerde Electronic Control Unit (ECU), die precies kan berekenen hoe de beschikbare energie het beste kan worden gebruikt en houdt daarbij ook rekening met de resterende energie in de batterij.

Batterijkracht kan ook gebruikt worden door de nieuwe 'Moving Stop & Start' functie. Als de batterij voldoende is opgeladen, schakelt de verbrandingsmotor automatisch uit tijdens het uitrollen of remmen. De MHSG kan daarna de motor, ongeacht de situatie, soepel opstarten zodra de bestuurder het gaspedaal indrukt.

Dankzij de van nature compacte onderdelen kan Kia deze nieuwe EcoDynamics+ mild-hybride technologie eenvoudig toepassen in bestaande voertuigarchitecturen. Afhankelijk van het voertuig wordt de 48-volt batterij geplaatst onder de vloer van de bagageruimte, zodat de impact op de praktische bruikbaarheid van de auto minimaal is. Omdat de MHSG in directe verbinding staat met de motor en de krukas aandrijft via een riem, zijn de aanpassingen in de motorruimte zeer beperkt.

De DC/DC omvormer van de 48-volt batterij maakt het mogelijk dat de nieuwe batterij in verbinding staat met de krachtvoorziening van het voertuig, met als gevolg dat er een aanzienlijk kleinere 12-volt batterij nodig is om aanvullende elektronica van de auto van stroom te voorzien. De toepassing van de MHSG betekent ook dat de conventionele startmotor een maatje kleiner is en primair wordt gebruikt ter ondersteuning bij koude starts bij lage temperaturen. De kracht van de 48-volt batterij is in de meeste condities toereikend om de motor te starten.

De EcoDynamics+ diesel mild-hybride aandrijflijn is geschikt voor zowel handgeschakelde als automatische transmissies en kan worden toegepast in auto's met voor-, achter- óf vierwielaandrijving. De technologie wordt ook toepasbaar gemaakt voor benzinemotoren.