Kia ondersteunt MaaS project

6 april 2018 | Kia Motors Nederland B.V. levert 11 Kia Soul EV's aan Gemeente Enschede als onderdeel van het project 'duurzaam deelvervoer' in Enschede. Hiermee doet Kia mee aan één van de meest ambitieuze duurzame mobiliteitsprojecten van Nederland. Onder de naam 'Stad-up Enschede' gaan de gemeente Enschede, Baan Twente en hun partners beweging in de stad brengen. Dit alles staat in het teken van het verduurzamen van het woon-werk en werk-werk vervoer door de medewerkers van de Gemeente Enschede.

Baan Twente heeft de aanbesteding gewonnen waarbij naast elektrische modellen van Smart ook een elftal volledig elektrische Kia Soul EV's wordt ingezet. De Gemeente Enschede heeft namelijk als eis gesteld dat 60% van de in te zetten auto's een NEDC-norm van minimaal 250 km moet hebben. Hieraan voldoet de Kia Soul EV.

Een ander groot voordeel van de Soul EV is dat deze kan snelladen met een maximaal laadvermogen van 100 kW. Dit soort snelladers zijn momenteel nog vrij uniek in Nederland. Enschede beschikt als één van de eerste grotere steden over een dergelijke snellader, welke via een uniek privaat publiek project tot stand is gekomen.

De gemeente Enschede geeft met 'Stad-up Enschede' het goede voorbeeld om de stad leefbaar te houden; door onder andere bij te dragen aan minder CO2-uitstoot, het reduceren van fijnstof in de stad, het verminderen van parkeeroverlast en het stimuleren van minder gemotoriseerde vervoersbewegingen. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen dat haar medewerkers gebruik kunnen gaan maken van nieuwe mobiliteit met MaaS (Mobility as a Service) en geen zakelijke kilometers meer gaan declareren. De eerste testgroep van ambassadeurs van de gemeente Enschede zal vanaf april starten met het duurzame deelvervoer.

"We zijn ontzettend trots dat wij met de volledig elektrische Kia Soul EV een bijdrage leveren aan dit ambitieuze MaaS project. Dit project en de introductie van de volledig elektrische Niro EV later dit jaar, passen volledig in onze visie op toekomstige duurzame mobiliteit dat veel verder gaat dan de verkoop van de auto alleen", aldus Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland B.V.