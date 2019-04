Autotest | Kia biedt SUV's in vele soorten en maten aan. De Soul is de kleinste van die Sports Utility Vehicles en is bedoeld voor gebruik in en om de stad. Om duidelijk te maken dat de Soul geen onoverwinnelijke terreinwagen is, koos Kia voor een speelse vormgeving. En om de Soul nog beter af te stemmen op gebruik in de stad is de derde generatie alleen verkrijgbaar als elektrische auto. Een gelukkige keuze?

De tweede generatie van de Kia Soul was naar keuze leverbaar met een benzinemotor of elektrische aandrijving. Op die manier kon Kia leren wat de voorkeur van de klanten was. Daarbij leerde de Koreaanse fabrikant hoe de klanten hun elektrische auto's gebruikten. Deze derde generatie moet die kennis nu in de praktijk brengen.

Elektrische auto

De belangrijkste les die Kia heeft geleerd: klanten die hun auto voornamelijk in de stad gebruiken, zijn ontevreden over het verbruik. Zij kijken in de folder alleen naar het gemiddelde verbruik en niet naar het verbruik in de stad. Dat is weliswaar de fout van de klant, maar sowieso is een verbrandingsmotor geen logische keuze voor het afleggen van korte afstanden. Benzine- en dieselmotoren lenen zich het beste voor lange afstanden (meer dan 100 km) op hoge snelheid. Een elektrische auto is bij uitstek geschikt voor korte afstanden bij wisselende snelheden. Daarbij is een elektrische auto voordeliger per kilometer, schoner, sneller en comfortabeler. Kortom, de enige logische keuze was om de derde generatie van de Soul alleen als elektrische auto aan te bieden: de e-Soul.

Tegelijkertijd weet Kia dat ook een stadsauto incidenteel wordt ingezet voor lange afstanden. Daarbij is het niet wenselijk om iedere dag te moeten opladen. Daarom is de e-Soul verkrijgbaar in twee varianten. De eerste heeft een batterij met een capaciteit van 39 kWh, waarmee 276 km (WLTP-norm) kan worden afgelegd. De tweede versie heeft een 64 kWh sterke accu en kan 452 km volgens de WLTP-norm afleggen.

Kia heeft niet bezuinigd op de accu-techniek: deze wordt actief gekoeld danwel verwarmd. Dit verlengt de levensduur, zorgt voor betere prestaties en maakt sneller laden mogelijk. De Soul kan met een snelheid van 100 kW snelladen (20 tot 80% in 42 minuten) en laadt met 7.2 kWh van een publiek laadpunt (0 naar 100% in 6 uur voor de 39 kWh accu, 10 uur voor de 64 kWh accu). Kia kiest voor het meest gangbare type aansluiting om op te laden: CCS.

De twee varianten van de e-Soul verschillen niet alleen in accu-capaciteit; de 39 kWh versie heeft een 136 pk sterke motor, terwijl de 64 kWh versie 204 pk levert. Het koppel bedraagt in beide gevallen een royale 395 Nm; een waarde waar zelfs zeer sterke benzine-motoren nauwelijks aan kunnen tippen!

Ruimte en uitrusting

Tot zover de theorie, dan nu de praktijk. De e-Soul ziet er niet alleen van de buitenkant bijzonder uit, ook het interieur straalt plezier uit. Ovalen panelen "omarmen" groepen van knoppen. Dat staat speels en maakt snel duidelijk waar welke functies zijn te vinden. Heel bijzonder zijn de ovale panelen aan de beide uiteinden van het dashboard die doorlopen in de portieren. Bovendien: in het donker kunnen hierop lichteffecten verschijnen die meedansen op de muziek (uitschakelbaar). En daarmee is de toon gezet: dit is een auto die iedere rit leuk wil maken!

Tegelijkertijd is de functionaliteit niet vergeten. Bij het instappen valt op dat de Soul een hoge zit heeft en daarom prima zicht biedt over het verkeer. De ruimte voor- en achterin is prima. Vier grote volwassenen zitten goed in de e-Soul. Omdat accu's in de vloer zijn verwerkt, nemen deze geen binnenruimte in beslag. Toch is de standaard kofferruimte matig in vergelijking met andere SUV's van deze omvang (315 liter). Wanneer de achterbank wordt opgeklapt, neemt dit toe tot 1.339 liter en dat is juist met afstand de grootste bagageruimte in het segment. Grappig detail: de motor is zo klein en ligt zo diep onder de motorkap, dat Kia er een tweede bagageruimte had kunnen maken.

De uitrusting is modern en compleet, waarbij Kia ervoor kiest de bijzondere techniek niet te verstoppen. De e-Soul geeft veel informatie over energieverbruik, het terugwinnen van energie en het laadproces. Uiteraard is een compleet infotainment-systeem beschikbaar met audio-, communicatie- en navigatie-functies. Apple Carplay en Android auto worden ondersteund. En voor het gebruik van de smartphone in de auto zijn 3 USB aansluitingen beschikbaar (2 voorin, 1 achterin), alsmede een plateau voor draadloos opladen van telefoons. De klank van het audio-systeem is geheel in lijn met de rest van de auto: extravagant en zeer nadrukkelijk aanwezig.

„Ondanks het feit dat de testrijder zich meer dan eens liet verleiden door de gewillige aandrijflijn, kon ruim 450 km op een volle accu worden afgelegd“

Rijeigenschappen

De e-Soul heeft een heel andere gewichtsverdeling dan een soortgelijke auto met een benzine- of dieselmotor. De e-Soul is veel zwaarder, maar dat gewicht is geconcentreerd op de ideale plaats: centraal en onderin. Het hogere gewicht vereist een heel andere afstemming van de wielophanging ("vering"), terwijl het lage en centrale zwaartepunt de e-Soul van nature stabieler maakt dan een auto met verbrandingsmotor. In de praktijk vertaalt dit zich in een relatief stug onderstel, dat desondanks voldoende comfort biedt op slecht wegdek. De besturing is vrijwel gevoelloos, terwijl tegelijkertijd merkbaar is dat de wegligging uitstekend is.

Veel belangrijker: de e-Soul heeft een goed overzichtelijk koetswerk en een korte draaicirkel. Daarom voelt deze compacte SUV zich goed thuis in de stad. Manoeuvreren is eenvoudig en ook van rijstrook wisselen in druk verkeer is gemakkelijk. Voor extra zekerheid biedt de e-Soul de nodige semi-zelfrijdende functies, waarbij de bestuurder altijd voorzichtig in de juiste richting wordt gestuurd (maar altijd volledige controle houdt).

Prestaties en verbruik

Op het moment van schrijven is alleen de e-Soul met 64 kWh accu en 204 pk sterke motor beschikbaar. Daarmee presteert deze compacte SUV met een gemak waar zelfs de duurste benzinemotor niet aan kan tippen. Wanneer het stroompedaal voorzichtig wordt aangetikt, zet de e-Soul zich in beweging als ware het een chique limousine. Druk het pedaal dieper in en de e-Soul is gretig, agressief en uitdagend snel. Dat geldt niet alleen voor de sprint vanuit stilstand, ook op hoge snelheid is altijd ruim voldoende vermogen beschikbaar om nog eens flink te versnellen. Om het verbruik te beperken is de topsnelheid begrensd tot 167 km/u. Tot 110 km/u zijn de rijgeluiden nihil, boven die snelheid laten de banden en rijwind duidelijk van zich horen.

Zoals eerder genoemd heeft de 64 kWh sterke e-Soul een actieradius van 452 km volgens de WLTP-norm. Daarbij moet worden aangetekend dat Kia deze meting heeft uitgevoerd met een auto op "Nexen" banden en dat de auto was voorzien van de optionele warmtewisselaar (extra efficiënte verwarming). Voor deze testrit werd eenzelfde auto beschikbaar gesteld en daarmee werd het beloofde bereik gemakkelijk gerealiseerd. Ondanks het feit dat de testrijder zich meer dan eens liet verleiden door de gewillige aandrijflijn, kon ruim 450 km op een volle accu worden afgelegd.

Tenslotte

Naast de e-Soul biedt Kia ook de e-Niro aan. Beide auto's zijn SUV's en beide maken onderhuids gebruik van exact dezelfde aandrijflijn en accu-techniek. Het lijkt logischer om naast een SUV een elektrische auto van een heel ander type aan te bieden. Maar juist omdat beide modellen eenzelfde soort koetswerk hebben, was het eenvoudig om dezelfde techniek twee keer toe te passen.

Bovendien verschilt de rijbeleving tussen de e-Soul en e-Niro voldoende om de twee elektrische SUV's naast elkaar te kunnen rechtvaardigen. De e-Niro is een flinke maat groter dan de e-Soul en dat vertaalt zich in meer rust en een grootser gevoel. Bovendien reageert de e-Niro in de sport-stand veel heviger op het stroompedaal dan de e-Soul. De e-Soul is merkbaar wendbaarder dan de e-Niro. Ondanks de moderne techniek is de e-Niro een heel gewone SUV die nauwelijks opvalt in het verkeer. De e-Soul is met zijn futuristische uiterlijk en gedurfde interieur een echte pretauto.

Conclusie

Kia introduceert de derde generatie van de Soul. Nog meer dan voorheen is deze compacte SUV afgestemd op gebruik in en om de stad. Omdat de Soul geen taaie terreinwagen is, straalt het uiterlijk een en al pret uit. Tegelijkertijd is de Soul zelfs bovengemiddeld ruim en praktisch. De uitrusting is modern en compleet, met veel aandacht voor (actieve) veiligheid.

Met het oog op gebruik in de stad is de Soul voortaan een elektrische auto. In de praktijk biedt dit alleen maar voordelen. De e-Soul is snel, comfortabel, wendbaar en spotgoedkoop per kilometer in het gebruik. Daarbij is de uitstoot nul en juist in de stad is dat een groot voordeel. Was het een gelukkige keuze om de derde generatie alleen als elektrische auto aan te bieden? Deze test wijst uit: ja, een zielsgelukkige keuze zelfs!