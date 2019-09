Politie test Kia e-Niro

6 september 2019 | De volledig elektrische Kia e-Niro maakt deel uit van de zogeheten pilot '0-emissie' van de politie voor het testen van emissievrije vervoermiddelen in de praktijk. De pilot duurt één jaar. In die periode test de politie niet alleen elektrische auto's, maar ook elektrische tweewielers. Het doel van de pilot is om te zien wat emissieloze voertuigen kunnen betekenen voor de politie, ook als het gaat om praktische inzetbaarheid, laadmogelijkheden en de laadsnelheid.

Met de pilot '0-emissie' bereidt de politie zich voor op toekomstige aanbestedingen van het wagenpark. De pilot zelf is dus geen aanbestedingstraject, maar puur gericht op het inzicht krijgen in elektrisch rijden en het in kaart brengen van consequenties voor operationele inzet van deze voertuigen.

Tijdens de pilot gaan basisteams van de politie-eenheden Amsterdam, Oost-Nederland en Midden-Nederland een jaar lang emissieloze voertuigen testen. Elke eenheid heeft vier maanden om de voertuigen uit te proberen. Ze worden niet alleen in de stad getest, maar ook daarbuiten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de inzetbaarheid. Omdat de voertuigen deelnemen aan dagelijkse politie-werkzaamheden moeten ze volledig voldoen aan alle vereisten die nu voor politievoertuigen gelden. Om die reden is de Kia e-Niro uitgerust met de nieuwe politiestriping.

De Kia e-Niro is uitgerust met een 204 pk (150 kW) sterke elektromotor en een 64 kWh-batterij met een actieradius van 455 kilometer volgens de WLTP-testnorm. Daarnaast is de e-Niro geschikt voor snelladen: bij een 100 kW DC-lader laadt een e-Niro met 64 kWh-batterij in 30 minuten op van 10% naar 60%. Dit staat gelijk aan circa 220 kilometer bereik (WLTP). De Kia e-Niro heeft daarnaast een slim regeneratief remsysteem waarbij vooral de 'one pedal driving' modus ideaal is voor in de stad, want bij afremmen wordt energie maximaal teruggewonnen. De Kia e-Niro is daarnaast praktisch met ruimte voor maximaal vijf personen en een bagageruimte van 451 liter: ruim genoeg voor het vervoeren van bijvoorbeeld uitgebreide politie-uitrusting.