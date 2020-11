Nieuwe uitvoeringen Kia Niro

19 november 2020 | De Kia Niro is voortaan ook leverbaar met een 39.2 kWh batterij. Tot dusver werd de e-Niro standaard geleverd met een 64 kWh batterijpakket, een vermogen van 150 kW / 204 pk en een theoretische elektrische actieradius van liefst 455 kilometer. Vanaf nu is de e-Niro er echter ook met een kleinere batterij van 39.2 kWh, een vermogen van 100 kW / 136 pk en een theoretisch bereik van 289 kilometer. Niet alleen komt Kia hiermee tegemoet aan de wens van diegenen voor wie een kleiner rijbereik volstaat; ook wordt de e-Niro hiermee bereikbaarder voor een bredere groep Nederlanders die willen overstappen op elektrisch rijden.

Evenals de recent vernieuwde e-Soul beschikt de vernieuwde e-Niro 64kWh nu ook over een trekgewicht van max 300 kg met 100 kg kogeldruk. Dit is bedoeld voor het vervoeren van bijvoorbeeld elektrische fietsen. Voor 39.2kWh uitvoeringen is een speciale kit bestaande uit een fietsendragerhaak incl. verticaal afneembare kogel beschikbaar.

Tegelijk met de introductie van de 39.2 kWh batterijvariant heeft Kia ook het modelaanbod voor de e-Niro vernieuwd, en dat betekent meer keuze. Voortaan is de e-Niro te bestellen als ComfortLine, DynamicLine, DynamicPlusLine en ExecutiveLine. Die laatste is exclusief voorbehouden aan de e-Niro met 64 kWh batterij.

Standaard beschikt de ComfortLine over een multimediasysteem met 8 inch scherm en achteruitrijcamera, voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto en DAB+ digitale radio. Andere standaardfeatures zijn het 7 inch supervision cluster, 17 inch lichtmetalen velgen, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten, een smartkey met start/stop en elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels. Ook de veiligheid van de e-Niro is gegarandeerd met onder meer autonome noodremassistentie, autonome rijbaanvolgassistentie, actieve rijbaanassistentie, adaptieve cruise control, grootlichtassistentie en vermoeidheidsherkenning. Optioneel voor de ComfortLine is de 11 kW 3-fase on board lader.

De DynamicLine is boven de ComfortLine gepositioneerd en onder andere voorzien van het 10.25 inch full map navigatiesysteem met Kia Live Services en UVO Connect, parkeersensoren achter, dakrails, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor, batterijverwarming én de 11kW 3-fase on board lader.

De DynamicPlusLine gaat een stap verder en biedt extra t.o.v. de DynamicLine een schuif-/kantel zonnedak, privacy glass, LED-interieurverlichting, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, LED-koplampen en parkeersensoren voor.

Het topmodel is de ExecutiveLine. Bovenop de DynamicPlusLine is deze uitvoering standaard uitgerust met dodehoekdetectie, kruisend verkeersdetectie achter, intelligente snelheidsbordenassistentie, een JBL Premium Sound System en een draadloze oplaadfunctie voor smartphones. Het luxe interieur is voorzien van ambient lighting, luxe instaplijsten en lederen bekleding. De voorstoelen zijn elektrisch verstel-, verwarm- én ventileerbaar. Beide voorstoelen hebben een lendensteunverstelling en de bestuurdersstoel is uitgerust met een geheugenfunctie. De met leder beklede achterbank is voorzien van stoelverwarming.

De twee batterijvarianten van de e-Niro worden vanaf de DynamicLine standaard geleverd met een 11 kW onboard lader en zijn geschikt voor 3-fase laden. Daarmee is de batterij in ruim 4 uur (39.2 kWh) of een kleine 7 uur (64 kWh) van volledig leeg tot 100% opgeladen. Kia Motors Nederland heeft vorig jaar een pakket aan laadservices geïntroduceerd. Samen met partner Plugsurfing biedt het verschillende laaddiensten waarmee bij zo'n 200.000 laadpunten in Europa geladen kan worden geladen. Kia maakt daarnaast, samen met installatiepartner Abel&co verschillende laadoplossingen voor thuis of op kantoor mogelijk.

De nieuwe vanafprijs van de Kia e-Niro bedraagt nu € 35.995,- (ComfortLine 39.2 kW). De prijzen van de e-Niro (ComfortLine) met het 64 kWh batterijpakket beginnen bij € 38.995,-. De ComfortLine is te bestellen met een Navigation Pack (€ 1.000,-) en/of de 11kW 3-fase on board charger (€ 695,-). Voor de uitvoeringen met 64 kWh batterij is een warmtepomp (€ 995,-) mee te bestellen. Metallic lak kost € 795,-.

Snelle particuliere beslissers kunnen bovendien profiteren van de tijdelijke EV-bonus van € 4.000,- die Kia momenteel bij aankoop aanbiedt. Hiermee is de e-Niro nu al te rijden vanaf € 31.995,- (ComfortLine 39.2 kW). Ook de Kia e-Soul profiteert van deze EV-bonus, waardoor de vanafprijs van dit model nu € 29.495,* (ComfortLine 39.2 kW) is. Een e-Niro privéleasen is ook mogelijk. De volledig elektrische Kia is er inclusief verzekering, onderhoud en reparatie nu al vanaf € 449,- per maand. De nieuwe uitvoeringen van de emissievrij rijdende Kia zijn per direct te bestellen en arriveren medio januari 2021 bij de Nederlandse Kia-dealers.

