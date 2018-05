Kia toont elektrische Niro

4 mei 2018 | Kia heeft tijdens de '5th International Electric Vehicle Expo' in het Zuid-Koreaanse Jeju de eerste foto's van de volledig elektrische Niro EV gepresenteerd. De Kia Niro EV beleeft zijn wereldpremière op de Autosalon van Parijs in oktober dit jaar. De auto staat vanaf komend najaar in de showrooms.

De nieuwe Kia Niro EV is een volledig elektrische crossover. De auto is ontworpen door de designcentra van Kia in Californië en Namyang in Korea. De eerste foto's tonen het aerodynamische en ranke silhouet van de elektrische crossover.

Het design is geïnspireerd op de Niro EV Concept, die Kia tijdens de 2018-editie van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas begin dit jaar presenteerde. Het productiemodel heeft een aantal bijzondere kenmerken, zoals de exclusieve grille, futuristische luchtinlaten en pijlvormige LED-dagrijverlichting. De toelopende vorm van de raampartij van de auto, geïnspireerd op de 'Clean and High-tech'-designfilosofie van Kia, benadrukt het ranke profiel van de Niro EV en de dik aangezette wielkasten.

De Niro EV heeft een volledig elektrische aandrijflijn met onderdelen die specifiek voor deze elektrische crossover zijn ontwikkeld. Er is straks keuze uit twee accupakketten: Mid Range en Long Range. Het lithium-ion-polymeer accupakket van de Long Range-uitvoering heeft een capaciteit van 64 kWh en geeft de Niro EV een indrukwekkende actieradius van ruim 450 kilometer op één acculading. De 39,2 kWh-accu in de Mid Range-versie heeft een actieradius van ruim 300 kilometer.

De Niro EV wordt straks verkocht met zeven jaar garantie; een termijn die geen enkele producent van volledig elektrische auto's in Europa biedt. Meer informatie over de aandrijflijn en over de prijzen maakt Kia binnenkort bekend.