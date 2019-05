Kia prijst vernieuwde Niro Hybrid

10 mei 2019 | De Kia Niro is uiterst succesvol op de Nederlandse markt. Om dit succes te continueren, introduceert Kia een vernieuwde versie van de Niro Hybrid en Plug-in Hybrid. De vernieuwde Niro Hybrid is er vanaf 28.995 euro en de Niro Plug-in Hybrid vanaf 36.195 euro. De vernieuwde Niro Hybrid en Plug-in Hybrid staat vanaf juli 2019 bij de Nederlandse Kia-dealers en is per direct te bestellen.

Aan de voorzijde zijn de grille, de nieuwe pijlvormige LED-dagrijverlichting en de skidplate in de geheel nieuwe bumper opgenomen. Daardoor heeft de Niro een krachtiger, sportiever en gestroomlijnder aanzien gekregen. Ook de achterlichten en de achterbumper zijn vernieuwd. Zo hebben de achterlichten een nieuwe indeling gekregen en zijn de reflectors in de achterbumper nieuw vormgegeven, in dezelfde stijl als de pijlvormige dagrijverlichting aan de voorzijde.

Behalve dat er nieuwe lichtmetalen 16- en 18-inch wielen leverbaar zijn, is er ook een nieuwe carrosseriekleur voor de vernieuwde Kia Niro: Horizon Blue, hiermee telt het kleurengamma nu tien kleuren. De blauwe accenten op de Niro Plug-in Hybrid zijn verdwenen, zodat die versie zich aan de buitenzijde alleen nog onderscheidt van de Niro Hybrid door de verchroomde stootstrips over de portieren.

Het dashboard van de Kia Niro is geheel nieuw ontworpen en heeft een moderne uitstraling. Standaard levert Kia de Niro nu met een 8-inch audiodisplay met voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Verder behoort tot de standaarduitrusting een achteruitrijcamera en een 4,2-inch digitaal instrumentencluster. Vanaf uitvoeringsniveau DynamicLine installeert Kia een fors 10,25-inch navigatiesysteem voorzien van UVO Connect, waarover Kia later meer bekend maakt. Verder is de nieuwe Niro vanaf de uitvoering DynamicPlusLine voorzien van Ambient lighting, waarmee de sfeerverlichting in het interieur, net als in de e-Niro, naar wens in te stellen is. De topversie, de ExecutiveLine, biedt onder andere een schuif-/kanteldak en het geheel nieuwe 7-inch digitale instrumentencluster.

De vernieuwde Kia Niro is vanaf de uitvoering DynamicLine voorzien van de mogelijkheid om op level 2 autonoom te rijden. Dat houdt in dat de systemen in de auto in bepaalde situaties zelfstandig kunnen sturen, remmen en accelereren. De Niro is daarom voortaan uitgerust met Autonome rijbaanvolgassistentie (LFA) gecombineerd met adaptieve cruise control (SCC). Vanaf de DynamicPlusLine behoort ook snelheidsbordenherkenning (SLIF) tot de uitrusting. Als laatste van de reeks vernieuwingen aan de Kia Niro is vanaf uitvoering DynamicLine de voetparkeerrem vervangen door een elektronische parkeerrem en zijn er voortaan schakelflippers geplaatst achter het stuur voor handmatig schakelen.

De Kia Niro Hybrid Edition is gelimiteerd beschikbaar. Deze uitvoering heeft een meerprijs van € 1.000,- ten opzichte van de ComfortLine. Extra specificaties ten opzichte van de ComfortLine zijn onder andere 16-inch lichtmetalen design velgen, parkeersensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels met LED-richtingaanwijzer, automatisch dimmende binnenspiegel en bekleding in stof-/leder combinatie. Op het gebied van veiligheid wordt autonome rijbaanvolgassistentie (LFA), autonome noodremassistentie (AEB) en adaptieve cruise control (SCC) toegevoegd. Hiermee is de berijder in staat om autonoom level 2 te rijden.