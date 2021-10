Kia Niro is Zakenauto van het Jaar 2022

6 oktober 2021 | De Kia Niro is gekroond tot Zakenauto van het Jaar 2022. De vakjury is unaniem over de bestverkochte auto van Nederland: "Niemand kan om de Niro heen". De Niro is een belangrijke pijler onder het succes van Kia en mede dankzij de volledig elektrische e-Niro is Kia inmiddels het grootste merk van Nederland.

Doorbreken op de zakelijke markt. Dat was het doel dat Kia zich een aantal jaren geleden stelde. Die missie is geslaagd, met een hoofdrol voor de Kia Niro, de bestverkochte auto van Nederland in 2020 en tot en met september 2021. Het succes in de zakelijke markt komt bovenop de toch al sterke positie op de particuliere markt. Kia is daarmee in de eerste negen maanden van 2021 uitgegroeid tot het bestverkochte automerk van Nederland.

De vakjury van de verkiezing Zakenauto van het Jaar is unaniem. "Niemand kan om de Kia Niro heen. Hij is uitgegroeid tot een heuse bestseller en scoort prima in het dagelijks gebruik. Dit merk kent bovendien een stabiele import-en dealerorganisatie, wat zeer belangrijk is voor de zakelijke markt. Deze topnotering is een beloning voor de veranderingen die het merk en dit model in de markt teweeg hebben gebracht. Dat belooft veel voor de toekomstige nieuwe generatie van deze verkooptopper", zegt Remco Nieuwenbroek, juryvoorzitter en hoofdredacteur van Automobiel Management.

Léan Verstoep, Managing Director van Kia Nederland: "Met onze consistente strategie hebben we een sterke positie op de zakelijke markt verkregen en zijn we dit jaar uitgegroeid tot de nummer 1 van Nederland. We zijn er trots op dat de Niro tot en met september 2021 al bijna twee jaar de bestverkochte auto van Nederland is én nu ook Zakenauto van het jaar 2022. De erkenning van de vakjury is voor ons een extra bevestiging dat we met de hele Kia-organisatie op de goede weg zijn richting een duurzaam succesvolle toekomst met grensverleggende elektrische auto's en slimme mobiliteitsoplossingen."

De Zakenauto van het Jaar 2022 staat aan de top van de verkoopstatistieken in verschillende segmenten, waarbij de volledig elektrische variant zich over de eerste negen maanden van dit jaar de bestverkochte EV van het land mag noemen. Met name de gunstige prijs / prestatieverhouding, de uitrusting en het grote bereik maken de volledig elektrische Niro geliefd. Ook de andere uitvoeringen van de Niro maken prominent deel uit van het Nederlandse straatbeeld. De Niro Hybrid (HEV) is met name bij particuliere rijders in trek en is de meest verkochte auto in het hybrid-segment. En in de zakelijke markt is naastde volledig elektrische e-Niro ook de Niro Plug-in Hybrid (PHEV) gewild.

De Zakenauto van het Jaar is een echte praktijkprijs. De deelnemende auto's dienen zich op alle ter zake doende gebieden in de dagelijkse praktijk te bewijzen, met name ook op het gebied van de kilometerkosten. De vakjury bestaat uit directieleden van grote leasemaatschappijen, vertegenwoordigers van grote fleetowners en ervaren vakjournalisten. De jury wordt voorgezeten door de hoofdredacteur van het vakblad Automobiel Management (AM), de initiator van deze bekende prijs in de zakenautowereld.

