Kia Niro is best verkochte auto van 2020

4 januari 2021 | 2020 was voor Kia in Nederland het beste jaar ooit. Ondanks de uitdagende omstandigheden zag Kia de verkopen vorig jaar fors toenemen en groeide het uit tot het op één na grootste automerk van ons land. De verkooptopper was de Niro, de bestverkochte auto van Nederland. Kia maakt daarom een aantal feitjen over de absolute nummer 1 bekend.

Eén van de belangrijkste pijlers onder het Nederlandse succes van Kia is de grote line-up van geëlektrificeerde auto's. Niet eerder kozen zo veel rijders voor één van de modellen uit het brede en emissievriendelijke portfolio van het merk. Met 11.880 registraties was de Niro daarbij het bestverkochte model in het gamma. Enkele feitjen over hét succesnummer van 2020:

De Niro is verkrijgbaar met 3 geëlektrificeerde aandrijflijnen. Verreweg de meeste Nederlanders kozen voor de volledig elektrische e-Niro (EV). Zo'n 4% van de verkopen was een Plug-in Hybrid (PHEV) en 42% was een Hybrid (HEV). De verkoopcijfers van 2020 op een rij:

e-Niro 6.474 stuks

Niro Hybrid 4.960 stuks

Niro Plug-in Hybrid 446 stuks

Kia leverde in 2020 in totaal zo'n 69 kilometer aan laadkabels mee met de Plug-in Hybrids en volledige elektrische e-Niro's.

De Niro is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren, waarvan er drie favoriet bleken. De meest bestelde kleur is Gravity Blue. Bijna 1 op de 4 van alle Niro's was afgelopen jaar in deze kleur gespoten. De top drie bestaat uit:

Gravity Blue (23%)

Aurora Black Pearl (22%)

Platinum Graphite (19%)

31% van de vorig jaar in Nederland verkochte Niro's is voorzien van een trekhaak of is geleverd met een speciale kit voor een fietsendrager (RMC).

Niro-rijders kunnen met de laadpas van Kia terecht bij meer dan 200.000 laadpunten in heel Europa. Het aantal laadsessies met deze pas verdubbelde in 2020 ten opzichte van 2019. De Kia-laadpas gebruikers hebben meer dan 20.000 keer geladen bij laadpalen in Europa.

Niro-rijders kozen in 2020 voor luxe tot zeer luxe uitvoeringen. De meest bestelde variant van de Niro Hybrid en Plug-in Hybrid was de DynamicLine. Bijna 60% van de klanten reed met deze luxe versie naar huis. Maar liefst 80% van de verkochte e-Niro's is besteld als nog luxere ExecutiveLine.

2021 wordt wéér een Niro-jaar. De bestverkochte auto van Nederland is nu verkrijgbaar in nog meer uitvoeringen. Een voorbeeld is de nieuwe line-up van de e-Niro met meer keuze, waaronder een versie met een kleinere batterij van 39,2 kWh, een vermogen van 100 kW/136 pk en een theoretisch bereik van 289 kilometer.

