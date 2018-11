Kia e-Niro

Kia maakt prijzen e-Niro bekend

20 november 2018 | De vanafprijs van de volledig elektrische Kia e-Niro met 64 kWh-batterij bedraagt 42.510 euro. De Kia e-Niro DynamicLine (64kWh) is via Kia Autolease verkrijgbaar vanaf 539 euro per maand (excl. BTW) o.b.v. 60 maanden / 100.000km met een bijtelling vanaf 53 euro netto per maand. Met een actieradius van 485 kilometer (WLTP) en rijke standaarduitrusting is de e-Niro voor particulieren én zakelijke rijders een interessant aanbod. De Kia e-Niro met 39,2 kWh-batterij is naar verwachting vanaf eind 2019 te bestellen.