Kia corrigeert cijfers voor actieradius e-Niro

3 december 2018 | Kia Motors Europe maakt gecorrigeerde WLTP-cijfers bekend voor de actieradius van de Kia e-Niro. De correcte actieradius van de e-Niro is 455 kilometer met 64 kWh-batterij en 289 kilometer met 39,2 kWh-batterij.

Alle nieuwe auto's in de Europese Unie zijn onderworpen aan tests volgens de nieuwe WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), een gestandaardiseerde testprocedure onder officieel toezicht. Voor de nieuwe e-Niro heeft de toezichthoudende instantie per abuis een incorrecte testmethode voor de actieradius voorgeschreven en de resultaten daarvan goedgekeurd. De e-Niro is te lang op de stadscyclus van de WLTP-testprocedure getest, met lagere snelheden en minder energieverbruik. Hierdoor was de berekende actieradius in de volledig elektrische modus te groot. Dit kwam aan het licht bij homologatiewerkzaamheden van Kia voor een ander nieuw elektrisch model.

Berekend volgens de correcte WLTP-test komt de gecombineerde actieradius van de Kia e-Niro met 64 kWh-batterij uit op 455 kilometer en die van de versie met 39,2 kWh-batterij op 289 kilometer. Kia gaf tot op heden aan dat de gecombineerde actieradius volgens de WLTP 485 kilometer bedraagt voor de Kia e-Niro met 64 kWh-batterij en 312 kilometer voor de versie met 39,2 kWh-batterij.

Kia neemt contact op met klanten die een e-Niro hebben besteld om het verschil in actieradius toe te lichten.