Kia toont schets van Ceed crossover

19 maart 2019 | Kia werkt aan een crossover op basis van de Ceed en presenteert de eerste schets van dit nieuwe model. Sinds de start van de ontwikkeling van de Ceed, inmiddels vijftien jaar geleden, staat Kia open voor alle mogelijke modelvarianten. Bij het ontwerpen van de nieuwste generatie Ceed kregen de Europese designers alle vrijheid om uiteenlopende modellen te creƫren en bestuderen.

Eén van de mogelijke modelvarianten stak met kop en schouders uit boven de andere ideeën. Dat ontwerp leidt nu tot een nieuwkomer in het aanbod van de Kia Ceed.

Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe, vertelt: "Het is een volledig nieuw model en we zijn ervan overtuigd dat die een plaats verdient in het productgamma. Het nieuwe model maakt de Ceed nog sterker en aantrekkelijker voor de Europese consument. Het design lijkt op niets wat we tot nu toe hebben gezien in de Ceed-familie. Dit is de volgende grote verrassing van Kia."

Kia onthult de nieuwe crossover later dit jaar. Dan wordt ook de naam bekend gemaakt.