Kia Stinger

Kia Stinger komt naar Nederland

11 juli 2017 | De snelste, krachtigste en meest dynamische Kia ooit, de gloednieuwe Kia Stinger, komt naar Nederland. De eerste exemplaren arriveren in het vierde kwartaal van 2017 op Nederlandse bodem. Informatie over het motorenprogramma en de prijzen maakt Kia in een later stadium bekend.

"Het is fantastisch dat deze high-performance Gran Turismo in Nederland leverbaar wordt", zegt Léan Verstoep, Managing Director Kia Motors Nederland. "De Kia Stinger toont als ultieme vlaggenschip aan waartoe Kia in staat is: het leveren van een prachtige auto die snel, wendbaar en luxueus is, met een balans tussen weggedrag en besturing. Tegelijkertijd biedt hij ruim plaats aan vijf personen inclusief bagage en geldt ook hier weer de unieke, voor Kia standaard garantietermijn van 7 jaar.", vervolgt Verstoep. "De Kia Stinger is een échte Gran Turismo, een auto voor plezierige en langdurige autoritten", zegt Gregory Guillaume, Chief Designer bij Kia Motors Europe. "Het gaat niet alleen om pure kracht, uitstekende rijdynamiek en een emotionele aantrekkingskracht, maar ook om luxe, comfort en elegantie. Het gaat er niet om wie als eerste bij zijn bestemming is, maar om de reis er naartoe. Het gaat om passie." Het Nederlandse motorenprogramma en de prijzen maakt Kia op een later moment bekend. Elders in Europa levert Kia de 4.830 mm lange Stinger met een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor (187 kW/255 pk/353 Nm) en een 2,2-liter viercilinder turbodiesel (147 kW/200 pk/440 Nm). Het topmodel betreft de Stinger GT met een 3,3-liter twin-turbo V6 Lambda II-benzinemotor met 272 kW (370 pk). Dit is de snelste Kia ooit met een 0-100-tijd van 4,9 seconden en een topsnelheid van 270 km/u. Kia koppelt alle motoren aan een nieuwe achttraps automaat. Alle varianten zijn leverbaar met achter- of vierwielaandrijving.