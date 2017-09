Kia Sorento ondergaat facelift

5 september 2017 | De Sorento, de grootste SUV die Kia in Europa levert, is aangepast voor modeljaar 2017. Tot de noviteiten behoren een nieuw infotainmentsysteem, zogenaamde DRiVE WISE-veiligheidssystemen en een sportieve GT-Line-uitvoering. Ook nieuw is een achttrapsautomaat voor de 2,2-liter dieselversie. De vernieuwde Kia Sorento beleeft zijn wereldpremière op de IAA-autoshow in Frankfurt. De verkoop start in het vierde kwartaal van 2017. De Nederlandse prijzen worden later dit jaar bekend gemaakt.

De gefacelifte Kia Sorento heeft een opnieuw vormgegeven voor- en achterbumper, nieuwe koplampen en achterlichten met LED-techniek, en een nieuwe, donker metallic afwerking van de befaamde 'Tiger nose' grille. De Sorento is nu ook leverbaar in de exterieurkleuren Rich Espesso en Gravity Blue en met frisse designs voor de lichtmetalen 17- en 19-inchwielen. De premium uitstraling van het interieur wordt versterkt door de afwerking met zachtere en hoogwaardigere materialen, onder meer diverse soft touch panelen en lederen bekleding. Zowel de bestuurders- als de passagiersstoel is op meerdere manieren instelbaar voor meer comfort.

Nieuw zijn verder het stuurwiel, het overzichtelijke instrumentencluster, de verbeterde LCD-display voor de klimaatcontrole en een fors 8-inch touchscreen voor de bediening van het infotainmentsysteem (Audio Visual Navigation) met geïntegreerde navigatie en Kia Connected Services powered by TomTom. Het nieuwe systeem ondersteunt Apple CarPlayTM (iPhone 5 of nieuwer) en Android AutoTM (Android 5.0 Lollipop of nieuwer). De middenconsole is optioneel te voorzien van een handige draadloze oplader (inductie) voor de smartphone.

Desgewenst levert Kia een Harman Kardon-geluidsinstallatie met tien speakers, 640 watt vermogen, surround sound en Clari-Fi: een gepatenteerd systeem dat details die verloren zijn gegaan in gecomprimeerde muziekbestanden, opnieuw tot leven wekt en detail toevoegt aan alle muziekstreams en formats van lage kwaliteit. Ook QuantumLogic Surround Sound-technologie is aanwezig. Dit maakt geluid volgens Kia levendiger, intenser en multidimensionaal.

De Sorento is de eerste SUV van Kia die leverbaar is met een nieuwe achttrapsautomaat. De automaat is geheel door Kia ontwikkeld voor meer efficiëntie en een lagere CO2-emissie. De automaat wordt standaard geleverd in combinatie met de 2,2-liter dieselmotor en vervangt de zestrapsautomaat. Het resultaat is een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot van 159 g/km (was 172 g/km).

De nieuwe transmissie heeft vier rijmodi: Eco, Comfort, Sport en Smart. Via Drive Mode Select kiest de bestuurder de gewenste modus. Elke modus heeft invloed op de respons op het gaspedaal en het karakter van de elektronische stuurbekrachtiging. De nieuwe Smart Mode begrijpt de voorkeuren van de bestuurder, anticipeert daarop en wisselt automatisch tussen de modi Eco, Comfort en Sport.

In Nederland wordt de Kia Sorento geleverd met een viercilinder dieselmotor met turbo, de 2.2 CRDi met 147 kW (200 pk) en 441 Nm koppel.

Compleet nieuw voor de Kia Sorento is de sportieve uitvoering GT-Line. Deze versie heeft unieke uiterlijke kenmerken, zoals mistlampen met vier LED-pitten, rode remklauwen, prominente instaplijsten, onderscheidende dubbele verchroomde uitlaatpijpen en subtiele GT-Line-badges. De stoelen in de GT-Line zijn met zwart leder met ruitpatroon bekleed, met contrasterende grijze stiksels en geborduurde GT-Line-logo's. Specifieke schakelflippers en satijnchromen interieuraccenten verhogen de sportieve sfeer nog verder.

De Kia Sorento is voor het eerst leverbaar met DRiVE WISE Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). DRiVE WISE staat voor Kia's filosofie om veilige voertuigen te maken met actieve veiligheidssystemen, die ontworpen zijn om aanrijdingen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het nieuwe Driver Attention Warning (DAW) herkent afleiding of vermoeidheid van de bestuurder. Er klinkt dan een geluidssignaal en er verschijnt een waarschuwingsicoon in het instrumentencluster als de concentratie van de bestuurder te ver afneemt. In Europa is vermoeidheid achter het stuur de oorzaak van bijna 25 procent van alle fatale verkeersongevallen. Andere nieuwe veiligheidsvoorzieningen in de Sorento zijn Lane Keeping Assist System, grootlichtassistentie en LED-koplampen met dynamische bochtverlichting.

De verkoop van de vernieuwde Kia Sorento start in het vierde kwartaal van 2017. Prijzen maakt Kia later bekend. Zoals elke andere Kia heeft ook de Sorento zeven jaar (of 150.000 kilometer) garantie.