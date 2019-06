Kia presenteert XCeed

26 juni 2019 | Kia presenteert de XCeed. Ondanks het compacte formaat zou de interieurruimte van de nieuwe Kia XCeed vergelijkbaar zijn met dat van een traditionele hoge, grote SUV. De XCeed claimt volop rijplezier met zijn zelfverzekerde weggedrag en rijcomfort. Tegelijkertijd profiteert de bestuurder van een hogere zitpositie en een beter zicht op de weg dan in een conventionele hatchback. Dankzij een uitgebreide reeks voorzieningen voor veiligheid, connectiviteit en infotainment behoort de XCeed tot de meer moderne auto's in zijn klasse. Voor de aandrijving is er keuze uit drie turbomotoren. Kia produceert de XCeed in de fabriek in Zilina, Slowakije, samen met de vijfdeurs Ceed hatchback, Ceed Sportswagon en ProCeed shooting brake.

Met zijn expressieve vormgeving is de nieuwe Kia XCeed een sportief alternatief voor grotere, hogere SUV's. Het model is ontworpen in het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt, onder leiding van Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe. De nieuwe Kia XCeed belooft niet alleen meer beleving en dynamiek dan zijn concurrenten, maar zou ook een waardevolle aanvulling op de andere modellen in de Ceed-familie vormen. De enige carrosseriedelen die de XCeed gemeen heeft met de Ceed hatchback zijn de voorportieren.

Van opzij gezien loopt de relatief lange motorkap over in de A-stijlen, die duidelijk achter de voorwielen beginnen. Dat geeft de XCeed een sportief, pijlvormig silhouet. Hoewel de wielbasis gelijk is aan die van de andere Ceed-modellen (2.650 mm), heeft de XCeed zowel voor (+25 tot 905 mm) als achter (+60 tot 840 mm) een langere overhang. De schuine vijfde deur en de brede rand onder de achterruit, die 60 mm hoger is dan die van de Ceed hatchback, accentueert de coupéachtige uitstraling van de XCeed.

Ook aan de voor- en achterzijde onderscheidt de XCeed zich van de andere Ceed-modellen. Mede doordat de carrosserie 1.826 mm breed is (26 mm meer dan de Ceed hatchback), oogt de crossover zelfverzekerder met zijn prominente grille en grote luchtinlaten. Ook de LED-koplampen zijn nieuw ontworpen, met een hoekigere uitvoering van de kenmerkende 'ice cube' LED-lichtsignatuur van Kia. De Z-vormige koplampunit loopt door tot boven de wielkastrand en de geïntegreerde LED-richtingaanwijzers maken het geheel af. De nieuwe achterlichten hebben een slanke LED-lichtsignatuur die uit bepaalde hoeken vooruit lijken te schieten in de taillelijn van de carrosserie. De scherpe plooien die horizontaal over de achterklep en de achterbumper lopen, maken de auto optisch breder en sportiever.

De grotere hoogte en bodemvrijheid geven de XCeed dezelfde stoere uitstraling als de grotere SUV's in het aanbod van Kia. De bodemvrijheid van de XCeed bedraagt 184 mm met 18-inch wielen; tot 49 mm meer dan de Ceed hatchback. De stoere uitstraling wordt versterkt door de panelen langs de wielkastranden en dorpels, de zilverkleurige dakrails en het metaalkleurige paneel in de achterbumper. Kia levert de XCeed met keuze uit twaalf carrosseriekleuren, waarvan het aansprekende Quantum Yellow exclusief is voorbehouden aan dit model.

Met een lagere zit dan in een SUV, maar een grotere bodemvrijheid dan een conventionele hatchback, belooft de Kia XCeed de bestuurder zowel een sportievere zitpositie als een beter zicht op de weg. Het interieur heeft dezelfde architectuur als de andere Ceed-modellen, met een licht op de bestuurder gerichte middenconsole. De 'zwevende' touchscreen van het infotainmentsysteem steekt uit boven het dashboard en het onderste deel van het instrumentenpaneel bevat een aantal (draai)knoppen en schakelaars voor het volume van de audio, de verwarming en de ventilatie. De indeling en de functionaliteit zijn ergonomisch zeer uitgekiend, zodat de bestuurder eenvoudig aanpassingen kan doen zonder zijn blik lang van de weg te moeten nemen.

Het interieur is afgewerkt met verfijnde, zachte materialen en satijnchromen strips op het dashboard, wat voor een hoogwaardige sfeer zorgt. Klanten hebben de keuze uit stoffen, kunstlederen en echt lederen interieurbekleding. Speciaal voor de Kia XCeed is een interieurthema ontworpen met zwarte bekleding en geel stikwerk voor de stoel- en deurbekleding, met gele biezen langs de stoelbekleding. Daarnaast een combinatie van glanzend zwarte en metallic gele accenten overal in het interieur welke matchen met de voorbehouden exterieurkleur Quantum Yellow.

De Kia XCeed claimt de interieur- en bagageruimte van een SUV in een sportieve, compacte carrosserie. Kia positioneert de XCeed tussen de Ceed hatchback en de Sportage. Met zijn lengte van 4.395 mm is de Kia XCeed 85 mm langer dan de Ceed en 90 mm korter dan de Sportage. Zijn hoogte van 1.495 mm betekent dat hij 48 mm hoger is dan de Ceed en 150 mm lager dan de Sportage. Daarmee ligt het zwaartepunt van de XCeed lager dan dat van de Sportage, maar is de zitpositie hoger dan die in de Ceed. Dankzij de hogere zitpositie is ook het in- en uitstappen extra eenvoudig.

Met zijn langere achterzijde heeft de Kia XCeed ook een grotere bagageruimte van 426 liter (VDA), ofwel 31 liter meer dan de Ceed. Door de in delen neerklapbare achterbank (40:20:40), optioneel geheel plat te leggen, ontstaat een bagageruimte van 1.378 liter. De optioneel beschikbare slimme automatische achterklep en de op twee niveaus te plaatsen laadvloer, voor meer bagageruimte of om extra bergruimte buiten het zicht te creëren, zorgen voor het nodige gebruiksgemak.

De XCeed is een van de eerste modellen van Kia met het UVO Connect-telematicasysteem. UVO Connect presenteert informatie via het geïntegreerde 10,25 inch touchscreen en de smartphone-app. Met deze app wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld vanuit kantoor of huis al een route naar het navigatiesysteem te verzenden. Het gebruikt zijn eigen eSIM-kaart om live informatie te vinden en te updaten tijdens de rit, zoals live verkeersinformatie, weersverwachting, interessante locaties en parkeergelegenheden (inclusief tarieven, locatie en beschikbaarheid).

Het infotainment- en navigatiesysteem met 10,25-inch touchscreen is standaard voorzien van Apple CarPlay, Android Auto en Bluetooth waarmee twee mobiele apparaten tegelijk kunnen worden verbonden. Met de splitscreen-functie kunnen de gebruikers meerdere voertuigfuncties tegelijk volgen en bedienen. Het scherm is naar wens in te delen en kan tot drie apps tegelijk weergeven. Daarmee kan de bestuurder zowel één weergave (bijvoorbeeld navigatie) gebruiken, maar ook diverse elementen combineren. Zodoende kan de bestuurder de navigatie gebruiken terwijl de passagiers hun favoriete muziek kiezen en de weersverwachting bekijken.

Een JBL audiosysteem met Clari-Fi-technologie, dual-zone airconditioning, verwarmbare en elektrisch inklapbare buitenspiegels, een verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare en geventileerde voorstoelen en een verwarmbare achterbank staan op de optielijst. Dat geldt ook voor het eerste, volledig digitale 12,3-inch interactief instrumentencluster van Kia. Met een weergave in hoge resolutie (1.920x720 pixels) vervangt het digitale cluster de conventionele snelheidsmeter en kilometerteller en geeft haarscherp snelheid en toerental weer. Een display tussen de meters toont gedetailleerde navigatieaanwijzingen en informatie op het gebied van audio, spraakoproepen, contacten, evenals waarschuwingen over de technische staat van de auto en meldingen van de actieve veiligheids- en assistentiesystemen.

De Kia XCeed is leverbaar met een aantal actieve assistentie- en veiligheidssystemen, waaronder Smart Cruise Control met Stop & Go, Blind-spot Collision Warning, Forward Collision Warning met auto- en voetgangersdetectie, Intelligent Speed Limit Warning, Lane Keeping Assist en High Beam Assist. Driver Attention Warning adviseert de bestuurder om te pauzeren als het systeem tekenen van vermoeidheid opmerkt. Het optionele Lane Following Assist (LFA) met level 2 autonoom rijden kan de bediening van het gaspedaal, de remmen en de besturing overnemen. LFA kan voorliggers en wegmarkeringen volgen om de auto in de rijstrook te houden op veilige afstand van zijn voorligger.

De Kia XCeed is in en vóór Europa ontwikkeld. Als enige van alle Ceed-modellen is de XCeed standaard voorzien van hydraulische veerwegbegrenzers op de vooras. De aanslagrubbers 'drijven' in een hydraulische vloeistof in de schokdempers, wat zou zorgen voor een bijzonder soepele vering en demping op slecht wegdek. De XCeed absorbeert ook grote schokken met een progressieve respons. Dat voorkomt dat de carrosserie gaat stuiteren als de vering terugkomt na een snelle compressie. Het draagt ook bij aan een directere, precieze besturing en minder carrosseriebewegingen. Bovendien zou op oneven oppervlak minder geluid van de wielophanging hoorbaar zijn.

Afgezien van de hydraulische veerwegbegrenzers is de wielophanging van de XCeed gelijk aan die van de Ceed, Ceed Sportswagon en ProCeed. Maar vanwege de grotere bodemvrijheid tot 49 mm ten opzichte van de Ceed (afhankelijk van de wielmaat) is de vering iets zachter afgesteld (7% voor en 4% achter). Het rijcomfort is aangepast met de nieuwe demper voor de dwarsdrager achter, zodat rijgeluid en vibratie beter worden onderdrukt.

De hardware van de stuurinrichting is gelijk aan die van de Ceed, maar de ECU die de elektrische stuurbekrachtiging aanstuurt, is opnieuw afgesteld voor een snellere reactie op stuurbewegingen. De elektrische stuurbekrachtiging is sterker, zodat de besturing wat lichter is om vermoeidheid bij de bestuurder te beperken. Met het Drive Mode Select-systeem kan de bestuurder de weerstand in de stuurinrichting, de respons van het gaspedaal en reactiesnelheid van de automaat met dubbele koppeling (indien aanwezig) naar wens aanpassen.

De Kia XCeed wordt geleverd met keuze uit drie T-GDi turbomotoren. De driecilinder 1.0 T-GDi levert 88 kW (120 pk) vermogen en 172 Nm koppel. De viercilinder 1.4 T-GDi is goed voor 103 kW (140 pk) en 242 Nm. De 1.6 T-GDi uit de Ceed GT en ProCeed GT is ook leverbaar in de XCeed en past met zijn vermogen en koppel van 150 kW (204 pk) en 265 Nm bij het karakter van de nieuwe crossover.

De viercilinder 1.4 T-GDi wordt uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak of de zeventraps automaat met dubbele koppeling (DCT7). 1.6 T-GDi wordt voor de Nederlandse markt standaard uitgerust met zeventraps automaat met dubbele koppeling. Begin 2020 wordt de XCeed ook leverbaar met geëlektrificeerde aandrijflijnen, waaronder een plug-in hybride en een dieselvariant met 48V mild hybrid-techniek.

De serie-productie van de nieuwe XCeed start begin augustus 2019 in de Kia-fabriek in Zilina, Slowakije. Daar rollen ook de Ceed, Ceed Sportswagon en ProCeed van de productieband. Kia levert elke XCeed standaard met de unieke fabrieksgarantie van 7 jaar of 150.000 km.