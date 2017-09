Kia Picanto

Kia Picanto nu ook als X-Line

5 september 2017 | Kia breidt de Picanto-familie uit met een extra stoere variant: de Kia Picanto X-Line. Deze uitvoering is geïnspireerd op de SUV's van Kia: de Sportage en de Sorento. De nieuwe telg beleeft zijn wereldpremière in september op de internationale autoshow IAA in Frankfurt. De verkoop van de nieuwe Picanto X-Line start in het vierde kwartaal van 2017. Prijzen maakt Kia later bekend.