Kia onthult XCeed

5 juni 2019 | Kia Motors geeft de eerste foto vrij van de nieuwe XCeed. Deze urban crossover is het vierde familielid van de nieuwe Ceed-familie. Het model combineert een sportieve coupƩstyling en belooft dito rijeigenschappen en de veelzijdigheid van een traditionele SUV. De officiƫle onthulling van de Kia XCeed vindt plaats op 26 juni 2019.

Het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt is verantwoordelijk voor het design van de onderscheidende Kia XCeed met coupé-daklijn. De urban crossover is daar ontworpen onder leiding van Gregory Guillaume, Vice President of Design bij Kia Motors Europe. De extra bodemvrijheid in combinatie met de lagere daklijn geeft een sportievere positie ten opzichte van een traditionele SUV. Tegelijkertijd belooft de hogere zitpositie een beter zicht op de weg in vergelijking met een conventionele hatchback.

Ten opzichte van zijn grotere rivalen claimt de nieuwe Kia XCeed meer dynamiek, niet alleen op het gebied van design, maar ook wat betreft de rijeigenschappen. Daarnaast is de interieur- en bagageruimte vergelijkbaar met die van populaire SUV's in Europa.

"Het sportieve design en karakter maakt de nieuwe Kia XCeed aantrekkelijker dan andere langere en grotere SUV's", aldus Emilio Herrera, Chief Operating Officer bij Kia Motors Europa. "Toch doen deze eigenschappen geen afbreuk aan de veelzijdigheid. Dankzij de slimme indeling van het interieur en de bagageruimte is de XCeed net zo praktisch als een SUV."