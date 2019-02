Kia onthult nieuwe Soul

26 februari 2019 | De nieuwe Kia e-Soul brengt emissievrij vermogen met een grote actieradius naar het segment van de urban crossovers. Het derde elektromodel voor wereldwijde verkoop beleeft zijn Europese debuut tijdens de Autosalon van Genève 2019, die in maart plaatsvindt. Kia heeft de derde generatie van zijn innovatieve urban crossover nog unieker gelijnd en nog dynamischer gemaakt. De e-Soul heeft het iconische design en het speelse karakter van zijn voorgangers, maar is in Europa uitsluitend met elektrische aandrijving leverbaar.

Elk carrosseriepaneel van de e-Soul is nieuw, maar toch is het model direct herkenbaar doordat Kia heeft voortgeborduurd op het hoekige lijnenspel van zijn voorgangers. Zijn design wordt versterkt door scherp ogende full-LED koplampen. De voor- en achterbumper en het afgesloten voorpaneel in plaats van een grille zorgen voor een elegante, aerodynamische uitstraling. De laadaansluiting is geplaatst aan de voorzijde van de auto. LED-mistlampen onder de koplampen vervangen de ronde mistlampen van de vorige Soul EV.

Ook en profil oogt het hoekige silhouet van de e-Soul strak, maar subtiele wijzigingen aan de proporties en de details geven de auto een volwassener uitstraling. Met een lengte van 4.195 mm is de nieuwe e-Soul 55 mm langer geworden, met een 2.600 mm wielbasis (+30 mm) en een 15 mm langere overhang aan de voorzijde. Zijn uitstraling wordt visueel versterkt door de vorm van de zijruiten en de nieuw vormgegeven achterste raamstijl. De ruiten lopen naar achteren taps toe en de vin-vormige c-stijl vervangt de scherpe hoek van het huidige model. De vorm van de zijruiten leidt de ogen over de zijkant van de auto terwijl de taillelijn omhoog buigt richting het dak, eindigend in een matzwart paneel met daarop de naam e-Soul. De e-Soul is standaard voorzien van lichtmetalen 17-inchwielen met een uniek design. Ook de achterbumper is opnieuw vormgegeven. De LED-achterlichtunits lopen door rond de hoeken van de carrosserie.

De nieuwe e-Soul is leverbaar met keuze uit zeven one-tone exterieurkleuren en zeven two-tone combinaties, waarbij felle carrosseriekleuren worden gekoppeld aan contrasterende kleuren voor het dak en de spiegelkappen. De e-Soul is verder verkrijgbaar met een SUV Pack, dat het design van de e-Soul stoerder maakt met opvallende bekleding van de wielkastranden en dorpels, alsmede een skid plate onder de voorbumper.

Het interieur van de e-Soul is afgewerkt met vormen en texturen waarvoor de muziekwereld als inspiratie diende. De nieuwe e-Soul is ook voorzien van de kenmerkende 'tweeters' aan weerszijden van het dashboard, een kenmerk van de vorige generatie Soul. Het interieur van de e-Soul is net zo energiek uitgevoerd als de buitenkant. Er is keuze uit een diverse designs en materialen van stof tot leder, afhankelijk van de markt en de voertuigspecificaties. Het interieur kan worden uitgerust met een optioneel Sound Mood Lighting System, waarbij zacht licht vanuit panelen in de portieren wordt geprojecteerd. Ook is op de bovenste portierpanelen een uniek vlak met 3D-patronen gecreëerd. Het Sound Mood Lighting System pulseert in het ritme van de muziek die door het audiosysteem wordt voorgebracht, met acht regelbare kleuren en zes thema's als interieurverlichting.

De e-Soul is verkrijgbaar met een draadloze telefoonlader, verwarmde en geventileerde voorstoelen en een premium Harman Kardon-audiosysteem. Een Head-Up Display-systeem projecteert onopvallend relevante navigatie-informatie op de voorruit, zoals navigatieaanwijzingen en snelheid.

In Europa wordt de nieuwe Kia e-Soul exclusief als elektroauto geleverd. In Nederland wordt de e-Soul in eerste instantie geleverd met een accupakket van 64 kWh welke is gekoppeld aan een 150 kW (204 pk) elektromotor, waarmee de e-Soul tot wel 452 kilometer kan rijden op een enkele keer laden (volgens WLTP-norm). Het energieverbruik voor het accupack van 64 kWh bedraagt 157 Wh/km volgens de norm van de WLTP-cyclus. Het energieverbruik van de e-Soul bedraagt 109 Wh/km in stedelijke omgeving (WLTP-norm voor stadscyclus). Dankzij het maximumkoppel van 395 Nm dat vanaf stilstand beschikbaar is, en met 84 procent meer vermogen dan dat van de auto die hij vervangt, accelereert de e-Soul met 64 kWh van 0 naar 100 km/uur in 7,6 seconden.

Een DC-snellader voor gecombineerd laden (CCS ofwel Combined Charging System) behoort tot de standaarduitrusting, waardoor korter hoeft te worden gestopt om de accu op te laden. In 42 minuten wordt de opgeladen van 20 tot 80 procent van de capaciteit, met een DC-snellader van 100 kW.

De e-Soul is uitgerust met een reeks energie-terugwinningstechnieken om het rijbereik verder te optimaliseren. De e-Soul is standaard bijvoorbeeld uitgerust met het regeneratieve remsysteem van Kia, dat wordt bediend via bedieningspeddels achter het stuurwiel. Het systeem biedt de bestuurder de mogelijkheid om de auto te vertragen en kinetische energie terug te winnen om het rijbereik en de efficiëntie te optimaliseren. Bestuurders kunnen kiezen uit vijf regeneratieve remniveaus (geen, 1 t/m 3 en de 'single-pedal'-stand), afhankelijk van het niveau van energie-terugwinning dat van de remmen wordt verlangd.

De 'single-pedal'-stand van het systeem stelt de e-Soul-bestuurder ook in staat om de maximale hoeveelheid energie uit het afremmen terug te winnen en de auto zelfs geleidelijk tot stilstand te brengen zonder het rempedaal te gebruiken. Het regeneratieve remsysteem kan ook automatisch het remniveau aanpassen als het signaleert dat de voorligger langzamer gaat rijden, zodat het rijden soepeler verloopt, vooral bij steile afdalingen. De Smart Eco Pedal Guide-display op het instrumentenpaneel informeert de bestuurder verder over het energieverbruik op basis van de gaspedaalbediening.

Met het Drive Mode Select-systeem van de e-Soul kunnen chauffeurs de instellingen van de e-Soul aanpassen op hun rijstijl en de rijomstandigheden. Bestuurders kunnen kiezen uit de stand 'Normal', 'Eco', 'Eco+' en 'Sport'. Beide Eco-standen dienen om de actieradius te optimaliseren met energiebesparende maatregelen, terwijl in de Sport-stand de reacties van de besturing en de elektromotor worden versterkt om het dynamische rijgevoel van de e-Soul te maximaliseren.

Een reeks voorzieningen zorgt voor meer veiligheid en een betere rijervaring en maakt het bezit en de bediening eenvoudiger. Bovendien is de e-Soul de eerste Kia in Europa waarin het innovatieve UVO CONNECT telematicasysteem wordt geleverd. Het UVO Connect telematica systeem is ondergebracht in het 10,25-inch touchscreen in het midden van het dashboard van de e-Soul. Het systeem heeft zijn eigen SIM-kaart voor het ophalen en updaten van live data tijdens het rijden, zoals realtime verkeersinformatie, weersvoorspellingen, 'points of interest' en informatie met betrekking tot parkeervakken op en langs de weg - waaronder prijs, locatie en beschikbaarheid. Belangrijk: het UVO systeem toont ook waar zich laadstations bevinden, of er laders beschikbaar zijn en of ze van het juiste type zijn.

Het tweede element van het UVO-systeem is de UVO App, die geschikt is voor Android- en Apple-smartphones. De app geeft gebruikers gemoedsrust met een reeks voorzieningen die diagnostische data over de auto en de gemaakte ritten geeft. Via de app kunnen gebruikers ook een aantal functies op afstand bedienen. Afhankelijk van het land kunnen gebruikers de klimaatregeling (voorverwarming of voorkoeling, afhankelijk van het weer) en routeinformatie al vóór vertrek naar de auto sturen. Via de app kunnen gebruikers het laadniveau op afstand controleren en het laden stoppen of hervatten door op de display te klikken. Dit is afhankelijk van de markt en de voertuigspecificaties. Na zijn introductie in de e-Soul wordt UVO CONNECT-technologie van Kia in de nabije toekomst ook in andere modellen voor de Europese markt van Kia geïntroduceerd.

Het 10,25-inch touchscreen-navigatiesysteem met standaard Bluetooth multi-connectiviteit stelt inzittenden in staat om tegelijkertijd twee mobiele apparaten te verbinden en gebruik te maken van Apple CarPlay en Android Auto. Met zijn split-screen functionaliteit kunnen gebruikers verschillende autofuncties tegelijkertijd aansturen of monitoren, waarbij het scherm met een aantal widgets is te personaliseren. Dit biedt de mogelijkheid om naar een enkele display te kijken (zoals navigatie of accu-informatie) of tal van elementen on-screen te combineren. Dit betekent dat de bestuurder navigatieaanwijzingen kan volgen of het laadniveau van de accu kan raadplegen, terwijl passagiers tegelijkertijd hun favoriete muzieknummers kunnen kiezen, de weersverwachting bekijken of de meest recente nieuwsberichten lezen. Via het infotainmentsysteem kan de bestuurder ook laadvoorkeuren instellen, net als de instellingen voor de Sound Mood Lighting en de veiligheidssystemen.

Een aantal passieve en actieve veiligheidssystemen zorgt ervoor dat de inzittenden tijdens elke rit worden beschermd. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) helpen bij het verminderen van mogelijke gevaren en stressvolle situaties tijdens het rijden. Tot de beschikbare technologieën behoren autonome noodremassistentie, actieve dodehoekassistentie, adaptieve cruise control met Stop & Go en actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistentie. 'Level 2 autonome technologie' Lane Follow Assist (LFA) stemt het accelereren, het remmen en de besturing af op de voorliggende auto's. Bij snelheden tussen 0 en 130 km/uur zorgt LFA er met behulp van camera- en radarsensoren voor dat een veilige afstand tot de voorliggende auto wordt aangehouden, waarbij de rijbaanmarkeringen worden gemonitord om de e-Soul in het midden van de rijbaan te houden. Verder is de e-Soul voorzien van een achteruitrijcamera en actieve kruisend verkeersdetectie achter.

De nieuwe Kia e-Soul wordt geproduceerd in de fabriek in Gwangju, in Korea. De introductie op de Nederlandse markt is naar verwachting in de tweede helft van 2019.