Kia onthult K4

De Kia K4 valt op met zijn design. Kenmerkend zijn de zwevende daklijn die overloopt in de achterklep, de Star Map Signature-verlichting, de verborgen achterportiergrepen in de C-stijl en de kleur Sparkling Yellow. Binnenin de 4.440 mm lange en 1.850 mm brede Kia K4 genieten achterpassagiers van beenruimte (964 mm) en hoofdruimte (973 mm).

De Kia K4 heeft een panoramisch display dat bestaat uit een 12,3-inch instrumentenpaneel, een 5,3-inch display voor de klimaatregeling en een 12,3-inch infotainmentscherm. De Connected Car Navigation Cockpit brengt navigatie, multimedia en de voertuiginstellingen samen in één interface. Draadloze Apple CarPlay en Android Auto™zijn standaard op alle uitvoeringen en de luxere modellen zijn uitgerust met een draadloze telefoonoplader.

Met Digital Key 2.0 kunnen geschikte smartphones fungeren als virtuele sleutels. Tegelijkertijd biedt Kia Connect een aantal digitale functies, zoals over-the-air (OTA) updates, muziekstreaming en een wifi-hotspot. De AI-aangedreven spraakassistent helpt bestuurders bij het bedienen van functies, het raadplegen van de handleiding of het vinden van lokale POI's. Een Harman Kardon premium audiosysteem is optioneel. Ook verkrijgbaar zijn verwarmde en geventileerde voorstoelen, afgewerkt met kunstleder.

Leverbaar vanaf voorjaar 2026

Kia Nederland gaat de K4 aanbieden met twee verschillende aandrijflijnen. Het aanbod begint met een Mild Hybrid (MHEV) die een 115pk sterke 1.0 T-GDI-benzinemotor combineert met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps automaat met een dubbele koppeling. Eind 2026 wordt het aanbod uitgebreid met een volledige hybride (HEV).

De eerste exemplaren van de Kia K4 MHEV arriveren in het voorjaar van 2026 in Nederland. De uitvoeringen en prijzen worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.