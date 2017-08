Kia maakt prijzen Stonic bekend

24 augustus 2017 | De nieuwe crossover in het B-segment van Kia, de Stonic, is nu te bestellen en staat vanaf eind september 2017 bij de Kia-dealers. De vanafprijs bedraagt 18.995 euro. De Stonic is ook via Kia Private Lease verkrijgbaar voor tarieven vanaf 319 euro op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Speciaal voor de zakelijke markt levert Kia de Stonic in combinatie met de 1.6 CRDi-motor als Business Navigator of als de compleet uitgeruste Business DynamicLine.

Er zijn bij de marktintroductie drie motoren beschikbaar, waarvan twee benzine en één diesel. De instapversie heeft een 62 kW (84 pk) sterke 1.2 MPi benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De sterkste benzinemotor is een 1.0 Turbomotor met 88 kW (120 pk). Speciaal voor de zakelijke markt levert Kia een 1.6 CRDi turbodieselmotor met 81 kW (110 pk). Zowel de 1.0 Turbo als de 1.6 CRDi levert Kia met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De Kia Stonic is ontwikkeld op het lichtgewicht platform van de onlangs geïntroduceerde Rio. De Stonic is 4.140 mm lang, 1.760 mm breed, 1.520 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.580 mm. Het chassis van de Stonic bestaat voor 51% uit Advanced High Strength Steel, waardoor de crossover een zeer laag zwaartepunt heeft gekregen en bijzonder wendbaar is. De afstelling van de stuurinrichting en wielophanging is specifiek op de Europese markt afgestemd.

De inhoud van de bagageruimte bedraagt 352 liter (332 liter met reservewiel) en is dankzij de in 60/40 deelbare neerklapbare achterbank uit te breiden tot zelfs 1.155 liter (1.135 liter met reservewiel). Vanaf de DynamicLine is een in hoogte verstelbare laadvloer standaard.

Er is keuze uit negen carrosseriekleuren, waarvan één - voor Kia - geheel nieuwe metallic kleur: Most Yellow. Andere metallic kleuren zijn Silky Silver, Urban Green, Signal Red, Deep Sienna Brown, Smoke Blue, Platinum Graphite en Aurora Black Pearl. Clear White is de enige solid kleur. De Stonic is ook verkrijgbaar in een two-tone kleurstelling. Wanneer de koper daarvoor kiest, dan zijn het dak, de achterspoiler en de spiegels gespoten in een tweede kleur naar keuze. Er zijn in totaal vijf dakkleuren leverbaar: Black Pearl, Clear White, Signal Red en de exclusieve Stonic-kleuren Tan Orange en Electric Green. In totaal zijn er twintig kleurencombinaties mogelijk.

De uitvoeringen met 1.2 MPi-motor zijn, afhankelijk van de uitvoering, standaard voorzien van 15-inch stalen of lichtmetalen wielen met banden in de maat 185/65 R15. De versies met de 1.0 Turbomotor zijn standaard voorzien van 17-inch lichtmetalen wielen met banden in de maat 205/55 R17.

Er zijn in totaal zeven uitrustingsniveaus. Standaard (EconomyLine) is elke Kia Stonic voorzien van onder meer zes airbags (voor-, zij- en gordijnairbags), getint glas rondom, een zwarte grille met zilverkleurige omlijsting en bi-functionele projectiekoplampen met statische bochtverlichting. De veiligheidssystemen ABS, Electronic Stability Control, Tire Pressure Monitoring System, Hill Assist Control en Vehicle Stability Management (VSM), zorgen ervoor dat de Stonic te allen tijde een rotsvaste wegligging heeft.

De ComfortLine voegt hier airconditioning, elektrisch verwarmbare buitenspiegels, Bluetooth-connectiviteit, verlichte make-upspiegels, stuurwielbediening voor audio en Bluetooth, een AUX- en USB-aansluiting en een 'zwevende' 7-inch audiodisplay aan toe. Dit audiodisplay is geschikt voor Android AutoTM en Apple CarPlayTM, waarmee ook navigeren mogelijk is. Vanaf de uitvoering ComfortPlusLine Navigator beschikt de Stonic over parkeersensoren achter, cruise control, een lederen stuurwiel en pookknop en is het 7-inch infotainmentsysteem standaard voorzien van DAB+ als ook een geïntegreerde navigatiefunctie met TomTom Live Services. Afhankelijk van de motor beschikt de ComfortPlusLine Navigator over 15- of 17-inch lichtmetalen velgen. Nog meer uitrusting hebben de DynamicLine en de ExecutiveLine. De DynamicLine biedt onder andere elektrisch inklapbare buitenspiegels met richtingaanwijzer, LED-achterlichten met onderscheidend 3D-design en climate control. In de ExecutiveLine komt daar onder andere een verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare voorstoelen en dodehoekdetectie bij.

Onder de noemer DRiVE WISE levert Kia een divers gamma Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) voor het verder verbeteren van de actieve veiligheid. Het Advanced Driving Assistance Pack (ADAP) bestaat uit een autonoom remsysteem (Autonomous Emergency Braking), rijstrookassistentie (Lane Departure Warning System) en cruise control (mits nog niet aanwezig in de gekozen uitvoering). De DynamicLine en ExecutiveLine zijn standaard voorzien van ADAP. Voor de overige modellen is het optioneel beschikbaar voor een consumentenadviesprijs van € 695,-.

