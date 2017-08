Kia Stinger

Kia maakt prijzen Stinger bekend

10 augustus 2017 | Kia maakt de uitvoeringen en prijzen bekend van de snelste, krachtigste en meest dynamische Kia ooit: de Stinger. In Nederland wordt de Stinger standaard geleverd als GT-Line in combinatie met de 2.2 CRDi of krachtige 2.0 Turbo voor prijzen vanaf respectievelijk 59.995 euro en 67.995 euro (incl. BPM/BTW en kosten rijklaar maken). Voor de liefhebbers levert Kia Motors Nederland ook de 3.3 Twin Turbo V6 AWD GT. Van deze echte GT verwacht Kia in Nederland slechts een beperkt aantal te verkopen. De verkoop van de Stinger verloopt via geselecteerde Kia-dealers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor onderhoud kan men bij elke Kia-dealer in Nederland terecht.