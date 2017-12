Vijf EuroNCAP sterren voor Kia Stinger en Stonic

22 december 2017 | De nieuwe Kia Stinger sportsedan en de compacte crossover Stonic zijn door Euro NCAP bekroond met de maximale veiligheidsscore van vijf sterren. De topscore geldt voor alle uitvoeringen van de Stinger en voor alle Stonic-modellen met het optionele pakket met slimme actieve veiligheidssystemen.

De Kia Stinger overtuigde op alle onderdelen. De bescherming van volwassen inzittenden kreeg een hoge score van 93%. De veiligheid van kinderen in de auto is beloond met 81%, de voetgangersveiligheid met 78% en 'Safety Assist' met 82%. De Kia Stonic met optionele Advanced Driving Assistance Pack behaalde een score van 93% voor volwassenenbescherming, 84% voor de veiligheid van kinderen in de auto, 71% voor voetgangersveiligheid en 59% voor het onderdeel 'Safety Assist'.

De uitstekende veiligheid van beide modellen is mede bereikt door de zeer sterke Advanced High Strength Steel carrosserie, de diverse airbags (zes in de Stonic en zeven in de Stinger) en talrijke actieve en passieve veiligheidssystemen.

Euro NCAP is bij zowel de Stonic als de Stinger onder de indruk van de bescherming van het passagierscompartiment. Dat blijft zeer stabiel bij een aanrijding waardoor passagiers zowel voor- als achterin van maximale veiligheid genieten. In het geval van de Stinger zijn alle inzittenden goed beschermd tegen een zogeheten whiplash, terwijl letsel bij voetgangers wordt beperkt door de actieve motorkap, die omhoog komt als een voetganger wordt geschept. Het Autonomous Emergency Braking-systeem van de Stinger en Stonic hielp uitstekend een impact te voorkomen tijdens tests in de categorie 'Safety Assist'.

De maximale veiligheidsscore van vijf sterren van Euro NCAP geldt voor alle Stinger-uitvoeringen, ongeacht de motorisering (diesel of benzine) of aandrijfconfiguratie (RWD of 4WD). De veiligheidsscore van vijf sterren geldt voor elke Stonic met het Advanced Driver Assistance Pack van Kia (zonder dit pakket behaalt de Stonic een veiligheidsscore van drie sterren).

De Kia Stinger wordt in Nederland standaard geleverd met de nieuwste Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Vehicle Stability Management (VSM), Electronic Stability Control (ESC), Autonome noodremassistentie met voetgangersherkenning (AEB), Adaptieve Cruise Control met Stop & Go, Actieve rijbaanassistentie (LKAS), Active motorkap, grootlichtassistentie (HBA), dodehoekdetectie (BSD), kruisend verkeersdetectie achter (RCTA) en 3600-graden camera (AVM), voor manoeuvres op lage snelheid zijn standaard.

De Stinger wordt standaard ook geleverd met het innovatieve Driver Attention Warning-systeem (DAW), dat een afgeleide of vermoeide bestuurder waarschuwt. In Europa is vermoeidheid van de bestuurder de oorzaak van 25 procent van alle fatale ongelukken. Het systeem registreert diverse handelingen van de bestuurder en de bewegingen van de auto. Met een geluidssignaal én een grafisch weergegeven waarschuwing in het instrumentenpaneel wordt gewaarschuwd als de concentratie van de bestuurder afneemt.

ADAS-systemen voor de Stonic zijn: autonome noodremassistentie met voetgangersherkenning (AEB), dodehoekdetectie (BSD) met kruisend verkeersdetectie achter (RCTA) en rijbaanassistentie (LDWS). Vermoeidheidsherkenning (DAW) is eveneens optioneel verkrijgbaar. Elke Kia Stonic heeft standaard VSM en ESC.